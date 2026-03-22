ناهويل لوبيز... لاعب كفيف يغيّر وجه كرة القدم عبر قميص مبتكر

أطلق لاعب منتخب الأرجنتين للمكفوفين، ناهويل لوبيز، أول قميص كرة قدم مزود بنظام بريل (نظام يستعمله الكفيف وفاقد البصر للقراءة والكتابة) في أميركا الجنوبية، بالتعاون مع نادي موشوك رونا الإكوادوري وشركة بو مان سبورت للنسيج. ويهدف المشروع لجعل كرة القدم أكثر شمولية للفئات غير المبصرة، ويحوّل القميص من استثناء إلى قاعدة يُحتذى بها.

وبحسب تقرير موقع قناة تي واي سي الأرجنتينية، أمس السبت، فقد ولد لوبيز كفيفاً، لكنه تعلم منذ صغره أن يرى العالم من خلال عيون الآخرين، بدءاً من والدته أليسيا، التي أنجبته قبل أوانه بخمسة أشهر، ثم من أصدقائه في مدينة كوردوبا الأرجنتينية، حيث تعرف على خبايا ملاعب الحارة من خلال كرة ملفوفة في كيس نايلون، تصدر صوتاً مع كل حركة، لتصبح بوصلة تحركه وسط الصخب وصوت السيارات. وفي عالم كرة القدم، شغف حياته، يُعتبر اللون رمزية الأندية، لكن بالنسبة له فهي لا تلامس مشاعره. وحول هذا قال للمصدر نفسه: "لا تثير اهتمامي (الألوان) لأنها لا تُرى بالنسبة لي. ما يهمني أشياء أخرى".

وأضاف لوبيز، الذي كان قائد المنتخب الأرجنتيني في الألعاب البارالمبية 2017، وتوج بكأس أميركا 2019 و2022: "لم أعانِ يوماً من فقدان البصر لأنني لم أره قط. يكفيني لمس قميص منتخب الأرجنتين لأعرفه. شعار الاتحاد ونجومه. لا حاجة لفحصه طويلاً". ويمتلك لوبيز أكثر من 150 قميصاً في مجموعته الخاصة، معظمها لأندية مختلفة حول العالم، لكنه يفضل تلك التي يمكن قراءتها باللمس، ليدفعه هذا الشغف لإنشاء حساب تكتو فوتبوليرو على إنستغرام، يروي من خلاله تجربته في ملاعب كرة القدم من منظور كفيف، ويعرض تصاميم نادرة.

وكانت بعض الأندية قد أصدرت سابقاً قمصاناً بتقنية بريل مثل بوروسيا دورتموند الألماني، لكن كانت إصدارات محدودة، وهذا ما دفع لوبيز للتفكير بمشروع شامل، فبدأ التواصل مع شركات صغيرة حتى وجدت الفكرة صدى في الإكوادور مع شركة بو مان سبورت، بالتعاون مع نادي موشوك رونا، لإطلاق أول قميص بريل في القارة يُصنع ليكون قاعدة وليس استثناء. ويتميز القميص بملمس مستوحى من الرموز التقليدية لمجتمع الكيشوا، مع عبارة على الظهر تقول "السكان الأصليون يصنعون التاريخ"، وشعار النادي على الصدر مكتوب بنظام البريل، ليجمع بين الهوية الثقافية والإبداع الشامل. وحالياً، يناقش لوبيز إمكانية تطبيق البريل على قمصان أندية في البرازيل وبيرو وكوستاريكا، ويطمح لتوسيع المبادرة في كرة القدم الأرجنتينية.