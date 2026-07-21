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نانت الفرنسي يُجمد راتب المصري مصطفى محمد بعد تمرده

بعيدا عن الملاعب
باريس

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
21 يوليو 2026
مصطفى محمد في ملعب أليانز ريفييرا في 13 سبتمبر 2025 (نيل سيمبسون/Getty)
مصطفى محمد في ملعب أليانز ريفييرا في 13 سبتمبر 2025 (نيل سيمبسون/Getty)
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قررت إدارة نادي نانت الفرنسي تجميد راتب المهاجم المصري مصطفى محمد (28 عاماً)، وذلك بعد الأزمة التي تسبب فيها داخل النادي. وقاطع مصطفى محمد تحضيرات "الكناري" للموسم الجديد، حيث سيخوض الفريق منافسات الدرجة الثانية بعد هبوطه في نهاية الموسم الماضي، بعد مواسم من التألق في الدرجة الأولى، كما أنه يُعتبر من أكبر الفريق الفرنسية على مرّ التاريخ.

وقاطع المصري التحضيرات، وتلقى هجوماً قوياً من إدارة النادي والمدرب، بسبب تصرفه الغريب، خاصة وأنه رفض الردّ عن الاتصالات الهاتفية، في محاولة لإجبار إدارة الفريق على الموافقة على رحيله وعدم المطالبة بمبلغ مالي مرتفع. وقال موقع سكور الفرنسي، أمس الاثنين، عن أزمة المهاجم المصري: "يُواجه اللاعب الذي يرتبط بعقد مع نانت حتى يونيو/حزيران 2027، عقوبات قاسية. إذ ترسل له إدارة النادي رسائل يومية تُعلمه بتجميد راتبه بالكامل. وقد دفع هذا المأزق المقربين من اللاعب إلى العمل سراً. تتمثل أولوية محمد القصوى في البقاء في أوروبا، إلا أن العرض الوحيد الرسمي الوحيد الذي وصل إليه كان من الدوري المصري".

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وبحسب معلومات حصرية من موقع أفريكا فوت، لم يستسلم نادي بيراميدز المصري، ويعتزم استغلال الوضع الراهن لإعادة النجم المصري السابق إلى مصر. ورغم رفض محمد لهذا العرض، واستبعاده التام للتوقيع مع الفريق، إلا أن النادي المصري يستعد لتقديم عرضٍ مغرٍ. إذ يجري إعداد عرض بقيمة 2.5 مليون يورو لفسخ ما تبقى من عقد المهاجم مع الفريق. ولم يستبعد الموقع الفرنسي انتقال اللاعب إلى الدوري التركي وخوض تجربة جديدة هناك بعدما لعب سابقاً مع غلطة سراي.

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