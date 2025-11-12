ناغلسمان يُهاجم ليفربول: كأن اللاعبين لا يريدون تسجيل فرص فيرتز

- يوليان ناغلسمان ينتقد ليفربول ومدربه آرني سلوت بسبب عدم استثمار اللاعبين للفرص التي يصنعها فلوريان فيرتز، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في غياب الانسجام داخل الفريق وليس في قدرات اللاعب. - ناغلسمان يوضح أن التغييرات الكثيرة في سوق الانتقالات أثرت على استقرار ليفربول، مما صعّب على فيرتز التأقلم، داعياً إلى التحلي بالصبر ومنح اللاعب الوقت الكافي للتكيف مع الدوري الإنجليزي. - المدرب الألماني يشدد على أهمية الدعم النفسي والتكتيكي لفيرتز، مؤكداً أن تسجيل الفرص سيعزز ثقته بنفسه، ويعتبر أن مستقبل اللاعب واعد رغم البداية المتعثرة.

هاجم مدرب منتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان (38 عاماً)، فريق ليفربول ومدربه، آرني سلوت، بعدما لاحظ ما وصفه بقلة الرغبة لدى اللاعبين في استثمار الفرص التي يصنعها فلوريان فيرتز، وأشار إلى أنّ النجم الألماني لا يتحمل وحده مسؤولية البداية المخيبة للفريق في إنكلترا.

وأكد ناغلسمان أنّ فيرتز، المنتقل هذا الصيف من باير ليفركوزن مقابل 125 مليون يورو، يعيش فترة صعبة داخل منظومة لا تساعده على التألق، وأوضح أنّ المشكلة لا تتعلق بقدرات اللاعب بقدر ما ترتبط بغياب الانسجام داخل الفريق. وقال في مؤتمر صحافي، نقل موقع راديو "أر إم سي سبورت" الفرنسي، أمس الثلاثاء، جانباً منه: "كأنّ لاعبي ليفربول لا يريدون تسجيل الفرص التي يهيئها لهم فيرتز. لا أفهم السبب، لكن ذلك جزء من الحقيقة".

وأوضح المدرب الألماني أنّ الظروف المحيطة في أنفيلد عقدت مهمة الشاب البالغ من العمر 22 عاماً وقال: "النادي ليس مستقراً كما كان في الموسم الماضي. التغييرات الكثيرة في سوق الانتقالات جعلت الفريق أقل توازناً، وهو ما صعّب على فلوريان فرض نفسه. إذا شاهدتم مباراة مانشستر سيتي، ستدركون أن ليفربول كان الطرف الأضعف طوال 90 دقيقة".

ودعا ناغلسمان إلى التحلي بالصبر ومنح اللاعب الوقت الكافي للتأقلم مع الدوري الممتاز، وصرح: "من الطبيعي أن يحتاج لاعب شاب إلى فترة للتأقلم في بيئة جديدة. لا يمكن لأحد أن يطالب فيرتز بالمحافظة على مستواه العالي لثلاثة مواسم متتالية. كل اللاعبين يمرّون بمرحلة هبوط في الأداء، خصوصاً عند الانتقال إلى دوري بدني وسريع مثل البريمييرليغ".

ووجّه ناغلسمان رسالة مباشرة إلى سلوت وزملاء فيرتز بضرورة دعمه نفسياً وتكتيكياً، موضحاً أنّ استعادة الثقة تبدأ من البيئة المحيطة، وقال: "يجب أن يشعر اللاعب بأن الفريق يقدّر جهوده. حين يصنع الفرص ولا يجد من يحولها إلى أهداف، تتراجع ثقته بنفسه. الحل بسيط: تسجيل تلك الفرص سيكون أفضل دعم ممكن له".

وأشاد ناغلسمان بإمكانات صانع الألعاب الذي يملك 35 مباراة دولية وثمانية أهداف مع المنتخب الألماني، واعتبر أنّ مستقبله ما يزال واعداً رغم البداية المتعثرة، وأضاف: "نعرف جيداً من هو فلوريان فيرتز. لديه الموهبة والرؤية والهدوء تحت الضغط، وسيعود إلى مستواه حين يجد التوازن في ليفربول". بهذا التصريح، أشعل ناغلسمان الجدل في إنكلترا، بعدما وجّه سهامه نحو سلوت ولاعبيه، واضعاً المسؤولية على الفريق بأكمله، لا على نجم لم يجد بعد مكانه في تشكيلة "الريدز".