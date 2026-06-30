ناغلسمان يهاجم الحكم المغربي جيد بعد إلغاء هدف ألمانيا أمام بارغواي

- انتقد يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، الحكم المغربي رضوان جيد بعد إلغاء هدف في مباراة باراغواي، مما أدى لخروج ألمانيا من كأس العالم 2026 بركلات الترجيح. - وصف ناغلسمان إلغاء الهدف بالفضيحة، مشيراً إلى أن الفوز كان ممكناً بالغش، وألقى باللوم على تقنية الفيديو المساعد "الفار" في تغيير قرار الحكم. - رغم النتائج المخيبة في البطولات الأخيرة، رفض ناغلسمان الاستقالة، مؤكداً عدم تهربه من المسؤولية، رغم عدم تحقيق الإضافة المرجوة منذ تعيينه.

هاجم مدرب منتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان (38 عاماً)، الحكم المغربي رضوان جيد الذي أدار المواجهة أمام بارغواي في الدور الـ32 من كأس العالم. وألغى الحكم المغربي، هدفاً سجله المدافع جوناثان ثاه في الحصة الإضافية الأولى. وقد تحدث ناغلسمان إلى قناة زي. دي. إف الألمانية، بعدما ودع منتخب المانشافت كأس العالم 2026، بالخسارة بركلات الترجيح، إثر لقاء شهد تنافساً قوياً وخيبة ألمانية جديدة في كأس العالم، بما أن رفاق الحارس مانويل نوير، خسروا مباراة الجولة الثالثة أمام إكوادور بنتيجة (1ـ2) بعدما تقدموا في النتيجة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، عن ناغلسمان قوله إن "من العار إلغاء ذلك الهدف. فضيحة بكل معنى الكلمة. هناك مباريات لا بد من الفوز بها بالغش. كنا سنفوز بهذه المباراة بالغش أيضاً"

وألقى ناغلسمان باللوم على الحكم بعدما تراجع عن احتساب الهدف، إثر تدخل حجرة الفيديو المساعد "الفار"، وكانت النتيجة متعادلة وقتها ليتم لاحقاً اللجوء إلى ركلات الترجيح التي منحت بطاقة التأهل إلى باراغواي.

وفي سياق متصل، رفض المدرب الاستقالة، حسب الصحيفة الألمانية، معتبراً أنه لا يتهرب من المسؤولية، رغم الحصاد الضعيف لمنتخب ألمانيا في البطولات الأخيرة، بما أنه فشل في بطولة أوروبا 2024 أمام جماهيره وقبل ذلك ودع كأس العالم 2018 منذ الدور الأول رغم أنه حامل اللقب، وبعدها ودّع كأس العالم 2022 منذ الدور الأول أيضا. كما واجه صعوبات في بداية تصفيات كأس العالم ما يؤكد أن التعاقد مع ناغسلمان لم يحقق الإضافة المرجوة لحدّ الآن.