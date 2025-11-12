- تألق النجم الجزائري إبراهيم مازة مع باير ليفركوزن أعاد الجدل حول قراره بتمثيل الجزائر بدلاً من ألمانيا، مما أثار نقاشاً في الصحافة الألمانية وتصريحات حادة من مدرب "المانشافت" يوليان ناغلسمان. - ناغلسمان أكد على أهمية الانتماء والفخر في تمثيل المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن المنتخب ليس مجرد مشروع مهني، بل يتطلب قلباً وعاطفة، ووجه رسالة غير مباشرة لمازة حول اختياره. - مازة برر اختياره للجزائر بفرصه الأكبر في المشاركة بكأس العالم، معتبراً أن القرار كان صحيحاً لمستقبله، رغم أسف ناغلسمان لفقدان موهبة مثله.

جاء التألق اللافت للنجم الجزائري إبراهيم مازة (19 عاماً)، خلال الأسابيع الأخيرة مع نادي باير ليفركوزن الألماني، ليعيد إلى الواجهة ملف قراره السابق باختيار تمثيل منتخب الجزائر، رغم أنه لعب في صفوف منتخبات ألمانيا للفئات السنية. وعاد هذا الملف الذي اعتقد كثيرون أنه طُوي قبل عام مجدداً ليتصدر النقاش في الصحافة الألمانية، بعد أن تطرق إليه مدرب "المانشافت" يوليان ناغلسمان (38 عاماً) بتصريحات حادة حملت في طيّاتها رسالة مباشرة لمازة وغيره من اللاعبين مزدوجي الجنسية.

وفي حديث نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، أمس الثلاثاء، قال ناغلسمان: "يجب أن تكون فخوراً باللعب من أجل بلدك، أريد فقط اللاعبين الذين أشعر بأنهم فعلاً يحملون مشاعر الانتماء لألمانيا". ثم واصل كلامه واضعاً يده على صدره في إشارة إلى القلب والعاطفة، مضيفاً: "الأمر لا يتعلق بمن يلعب أساسياً أو احتياطياً، موسيالا أو فيرتز، بل يتعلق بالفخر في تمثيل بلدك".

وأوضح المدرب الألماني أن المنتخب الوطني ليس مشروعاً مهنياً، قائلاً: "مكانك في المنتخب، سواء كنت اللاعب رقم 9 أو 16 في القائمة، يجب أن يُنظر إليه بعقلية مختلفة تماماً عن النادي. يجب أن تكون فخوراً باللعب لبلدك مهما كان دورك". وأضاف في لهجة بدت موجّهة بشكل غير مباشر إلى مازة: "سيتكرر هذا النوع من الحالات كثيراً، لدينا لاعبون قادرون على تمثيل أكثر من بلد، لكنني أريد فقط من يشعرون حقاً بالرغبة في اللعب لألمانيا. إذا كان قلب إبراهيم مع الجزائر، فليفعل ما يمليه عليه قلبه، ولن أكون الشخص الذي يحاول إقناعه بالعكس". وعبّر ناغلسمان في ختام حديثه عن أسفه لفقدان موهبة مثل مازة، مؤكداً: "إنه لاعب موهوب جداً، لكن المنتخب الوطني أكثر من مجرد كرة قدم، إنه القلب والعاطفة، وكل ما يرافقهما".

وكان إبراهيم مازة قد أوضح موقفه قبل أيام، حين برّر أسباب اختياره تمثيل الجزائر بدلاً من ألمانيا، في تصريحات أدلى بها لشبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، قال فيها: "فكرت في الأمر من منظور مستقبلي بحت. ألمانيا تملك لاعبين كباراً جداً في مركزي مثل موسيالا وفيرتز، ومن الصعب جداً أن أشارك هناك. مع الجزائر أرى أن فرصي في المشاركة في كأس العالم ستكون أكبر". وأضاف: "لم يكن الأمر خسارة لألمانيا، لكنه كان القرار الصحيح بالنسبة لي".