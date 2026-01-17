ناصر العطية بطلاً لرالي دكار للمرة السادسة

حصد البطل القطري ناصر العطية اليوم السبت، لقب رالي دكار للمرة السادسة في فئة السيارات، بعد اختتام المرحلة الثالثة عشرة والأخيرة من السباق الكبير الذي أقيم في السعودية، ليمنح بذلك فريق داسيا انتصاره الأول في مشاركته الثانية، ومؤكداً في الوقت عينه، أنّه واحدٌ من أعظم الأسماء في هذه الرياضة.

وأحرز العطية لقب رالي دكار في أعوام 2011 و2015 و2019 و2022 و2023 ومن ثم نسخة 2025، بعدما أظهر خبرته الكبيرة في القيادة، إلى جانب ملاحه البلجيكي فابيان لوركان، حيث كان يكفيه تجنّب أي خطأ في اليوم الأخير لاعتلاء منصة التتويج، وهو بالفعل ما استطاع تحقيقه، ليخلف بذلك السائق السعودي يزيد الراجحي الذي كان قد أحرز التاج في العام الماضي للمرة الأولى بمسيرته.

وضغط العطية (55 عاماً)، بقوة خلال المراحل الأولى من الرالي، واستطاع اعتلاء الصدارة، وحاول في وقتٍ لاحق عدم المخاطرة قدر المستطاع لعدم التعرّض لأي مشكلات غير متوقعة وأنهى على سبيل المثال المرحلة الأخيرة في المركز الرابع عشر خلال مسارٍ بلغ 105 كيلومترات، لكنه نجح في الحفاظ على قرابة عشر دقائق من التقدم في الترتيب العام أمام الإسباني ناني روما سائق فريق فورد، بعدما كان قد فاز في المرحلة ما قبل الأخيرة ليصل إلى انتصاره الـ50 في دكار.

وجاء في وصافة الترتيب العام خلف العطية من فريق داسيا، كلّ من الإسباني ناني روما على متن سيارة فورد بفارق 9:42 دقائق، ثم السويدي ماتياس إكستروم من فورد بفارق 14:33 دقيقة، ورابعاً الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم للراليت تسع مرات من فريق داسيا بفارق 15:10، وخامساً الإسباني كارلوس ساينز من فورد بفارق 28:30 دقيقة.

وانطلق رالي دكار عام 1979 من العاصمة باريس في فرنسا، إلى دكار بالسنغال حتى 2007، ورغم تغيّر مكان استضافته في وقتٍ لاحق حافظ على اسمه المعروف واكتسب شهرته مع تقدّم السنوات، إذ أقيم في أميركا الجنوبية بين 2009 حتى 2019، ليتجه بعدها إلى آسيا، حيث يُقام حالياً في المملكة العربية السعودية منذ عام 2020.