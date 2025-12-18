ناصر الخليفي يشيد بإنريكي ويكشف سر نجاح باريس سان جيرمان

- توج نادي باريس سان جيرمان بلقب كأس القارات للأندية بعد فوزه على فلامنغو بركلات الترجيح في الدوحة، مما يعكس نجاحات الفريق تحت قيادة المدرب لويس إنريكي. - أشاد ناصر الخليفي بإنجازات إنريكي، مشيراً إلى تركيزه على الجوانب الذهنية والفنية، مما ساهم في تحقيق الفريق لستة ألقاب في عام 2025، بما في ذلك الدوري والكأس والسوبر في فرنسا ودوري أبطال أوروبا. - أكد الخليفي على روح الفريق الواحد، حيث يعتبر كل لاعب جزءاً من النجاح، سواء شارك في المباريات أم لا، مما يعزز من وحدة الفريق وقوته.

تحدث رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي (52 عاماً)، في تصريحات للإعلاميين في المنطقة المختلطة الخاصة بملعب أحمد بن علي، وذلك بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية، بتتويج النادي الباريسي على حساب نظيره نادي فلامنغو البرازيلي، بفارق ركلات الترجيح، أمس الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وظهر الخليفي في المنطقة المختلطة للإعلاميين، سعيداً جداً بحصاد فريقه، وردّ على سؤال خاص من مراسل "العربي الجديد"، بخصوص ما حققه المدرب لويس إنريكي والفريق من إنجازات في عام 2025، وقال: "نحن نفكر دائماً مباراة بعد مباراة، أسبوعاً بعد أسبوع، ما فعله لويس إنريكي مع اللاعبين عظيم جداً، إنه يعمل ويعمل ثم يعمل، ولا يتوقف عن العمل". وتابع الخليفي رسالته لإنريكي ولاعبي النادي الباريسي: "يُركز المدرب كثيراً على العامل الذهني قبل الفني، دائماً متفائل وإيجابي كل يوم. بالنسبة إلى اللاعب الذي يُشارك أو لا يُشارك على أرض الملعب هو نفسه، الفريق واحد على أرض الملعب، أثبتنا أننا فريق عظيم ورائع".

يُذكر أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حقق اللقب السادس له مع المدرب لويس إنريكي في عام 2025، بعد أن حصد ألقاب: الدوري والكأس و"السوبر" في فرنسا ولقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وأخيراً لقب بطولة كأس القارات 2025"، في موسم استثنائي بالنسبة إلى الفريق الذي سيطر على معظم المسابقات.