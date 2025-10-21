نادٍ برتغالي يفتح الباب أمام مشجعيه للاستثمار في نجمه الأول

- نادي فيتوريا سيتوبال البرتغالي يبتكر مشروعًا فريدًا يتيح للمشجعين الاستثمار في نجم الفريق بيدرو كاتارينو، مما يمنحهم حصصًا رمزية وفرصة للحصول على نسبة من قيمة انتقاله، في خطوة تهدف إلى إشراك الجماهير في مسار العودة إلى القمة بعد الأزمات المالية والرياضية. - المشروع يعكس رؤية جديدة في كرة القدم البرتغالية، حيث تتحول العلاقة بين النادي وجماهيره إلى شراكة اقتصادية رمزية، مما يعزز روح الانتماء ويجعل الجماهير جزءًا من مسيرة هدافهم المفضل. - بيدرو كاتارينو، الذي سجل 44 هدفًا في الموسم الماضي، يُعتبر رمزًا للأمل في الفريق، ومع ارتفاع أسهمه، تسعى إدارة النادي لربط نجاح اللاعب بنجاح المشجعين، مما يعكس حلولًا خلاقة للأزمات.

ابتكر نادي فيتوريا سيتوبال البرتغالي فكرة غير مسبوقة في عالم كرة القدم، بعدما قرّر فتح الباب أمام مشجعيه للاستثمار في نجمه الأول بيدرو كاتارينو (25 عاماً)، عبر مشروع يتيح لهم امتلاك حصص رمزية في المهاجم، مع حقّ الحصول على نسبة من قيمة انتقاله إذا غادر الفريق خلال سوق الانتقالات المقبلة. خطوة جريئة من نادٍ يسعى إلى النهوض مجدداً بعد أن وجد نفسه في دوري الدرجة الخامسة إثر أزمات مالية ورياضية متتالية.

ويواصل فيتوريا سيتوبال، أحد الأندية التاريخية في البرتغال، البحث عن سبل مبتكرة لإشراك جماهيره في مسار العودة إلى القمة، وفقاً لما نشرته صحيفة ويست فرانس الفرنسية، الثلاثاء. وبعد سنوات قضاها في دوري الأضواء، تراجع النادي إلى المستوى الهاوي صيف عام 2024، ما دفع إدارته إلى اعتماد خطة جديدة تقوم على جعل المشجعين شركاء حقيقيين في المشروع الرياضي، من خلال هذه المبادرة التي أراد سيتوبال أن يترجم روح الانتماء عبرها إلى التزام فعلي يمكن أن يعود بالنفع على الطرفين.

ويُقدّم النادي لمناصريه فرصة المشاركة في مستقبل مهاجمه المتألق بيدرو كاتارينو، الّذي تحوّل إلى رمز للأمل داخل الفريق، فكل من يجدد اشتراكه السنوي قبل الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل سيحصل على حصة رمزية من قيمة اللاعب، تُترجم إلى مكافأة مالية أو خصم في رسوم الانخراط إذا بِيعَ في فترة الانتقالات الشتوية. ورغم أن العائدات لن تكون كبيرة، إلّا أنّ الرمزية هي ما يمنح المشروع بريقه: جماهير تصبح جزءاً من مسيرة هدّافها المفضل.

ويُبرز اختيار كاتارينو خلفية واضحة لهذا التوجّه، إذ برز المهاجم البالغ 25 عاماً الموسم الماضي بتسجيله 44 هدفاً في 30 مباراة، وقاد الفريق إلى صعود تاريخي ضمن الدوري الخامس، كما واصل بدايته القوية هذا الموسم بإحرازه خمسة أهداف في ستّ جولات، ما جعله هدفاً محتملاً لأندية أعلى مستوى. ومع ارتفاع أسهمه، رأت إدارة النادي في هذه الفرصة وسيلة مبتكرة لربط نجاح اللاعب بنجاح المشجعين أنفسهم.

ويُجسّد المشروع رؤية جديدة في كرة القدم البرتغالية، إذ تتحوّل العلاقة بين النادي وجماهيره من مجرد تشجيع عاطفي إلى شراكة اقتصادية رمزية. ويُظهر فيتوريا سيتوبال أن الأزمات قد تولّد حلولاً خلّاقة، وأن الاستثمار في الشغف قد يكون طريقاً فعلياً للعودة إلى المجد، وبين حلم الصعود ومغامرة المشاركة، تحاول المدينة التي أنجبت جوزيه مورينيو أن تبقى صامدة ومكاناً يتنفس كرة القدم.