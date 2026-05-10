نادٍ إنكليزي يرفع الراية البيضاء ويطالب بالهبوط... هذه فصول القصة

- نادي موسهول أف سي يطلب الهبوط الطوعي إلى درجة أدنى بسبب الإرهاق الناتج عن السفر الطويل، حيث قطع الفريق 7000 ميل خلال موسم 2025-2026، مما دفعه لطلب الهبوط من دوري الجنوب الإنكليزي الدرجة الأولى لموسم 2026-2027. - النادي يهدف إلى إعادة البناء على أسس أكثر استدامة، مشيداً بالنجاحات السابقة والاعتراف الواسع الذي حققه في كرة القدم في كورنوال، وموجهاً الشكر للاعبين والجماهير والداعمين. - رئيس النادي، ديريك هيوود، يؤكد أن القرار يهدف إلى حماية مستقبل الفريق وبناء مشروع مستدام يخدم اللاعبين والجماهير والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن الهبوط لا يعني تراجع الطموح بل بداية جديدة.

أثار نادي موسهول أف سي الإنكليزي، جدلاً واسعاً، بعدما طالب بالهبوط الطوعي رسمياً إلى درجة أدنى، بسبب الإرهاق الكبير الناتج عن كثرة السفر لمسافات طويلة لخوض مبارياته خارج ملعبه.

وبحسب تقرير صحيفة "ذا صن" اللندنية، يُعد النادي الواقع في مقاطعة كورنوال، أكثر الأندية عزلة، ضمن منظومة الدوري الإنكليزي، ما يجعله يواجه رحلات شاقة للغاية في معظم مبارياته خارج الأرض. وخلال موسم 2025-2026، قطع الفريق ما يقارب 7000 ميل في تنقلاته، وهو ما دفع إدارته إلى تقديم طلب رسمي للهبوط من دوري الجنوب الإنكليزي الدرجة الأولى، إلى درجة أدنى ابتداءً من موسم 2026-2027، بهدف إعادة بناء النادي على أسس أكثر استدامة.

كرة عالمية هل ظلم تشلسي أمام ليفربول بعد التعادل في أنفيلد؟ الشريف يجيب

وقال النادي في بيان رسمي: "بعد دراسة جميع الخيارات، نرى أن التراجع خطوة إلى الوراء الآن يمنحنا أفضل فرصة لإعادة البناء على أسس أقوى وأكثر استقراراً للمستقبل". وأضاف البيان أن رحلة النادي خلال السنوات الأخيرة كانت "استثنائية"، حيث نجح في تحقيق صعود لافت وحصد ألقاب محلية ونيل اعتراف واسع داخل كرة القدم في كورنوال، موجهاً الشكر للاعبين والجماهير والمتطوعين والداعمين الذين ساهموا في هذا التطور.

من جانبه، أكد رئيس النادي، ديريك هيوود، أن القرار يصب في مصلحة النادي على المدى الطويل، قائلاً إن الهدف هو "حماية مستقبل الفريق وبناء مشروع مستدام يخدم اللاعبين والجماهير والمجتمع المحلي". وختمت الإدارة بتأكيدها أن قرار المطالبة بالهبوط لا يعني تراجع الطموح، بل "بداية فصل جديد يهدف إلى بناء مستقبل أقوى وأكثر استقراراً للنادي".