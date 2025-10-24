- حقق نادي ليغا دي كيتو الإكوادوري فوزًا كبيرًا على بالميراس البرازيلي بثلاثة أهداف نظيفة في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، بفضل تألق غابرييل فياميل الذي سجل هدفين وأليساندرو ألزوغاراي الذي أضاف الهدف الثالث. - بالميراس، الذي فاز بالبطولة ثلاث مرات، يواجه تحديًا كبيرًا في مباراة الإياب على أرضه، حيث يسعى لتحقيق "ريمونتادا" رغم صعوبة المهمة بعد الخسارة الثقيلة. - في مواجهة أخرى، فاز فلامينغو البرازيلي بصعوبة على راسينغ الأرجنتيني بهدف خورخي كاراسكال في الدقيقة 88، مما يعزز فرصه في التأهل للنهائي.

حقّق نادي ليغا دي كيتو الإكوادوري مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما نجح في اكتساح ضيفه فريق بالميراس، متصدر الدوري البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار ليغا دي كيتو على بالميراس البرازيلي، إلى نجمه البوليفي، غابرييل فياميل، الذي استطاع تسجيل هدفَين في الدقيقتَين الـ 16 و47، فيما أحرز الأرجنتيني أليساندرو ألزوغاراي هدفاً في الدقيقة 27، الأمر الذي يجعل الفريق الإكوادوري الأقرب إلى التأهل لنهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، التي سبق له حصد لقبها مرة وحيدة في تاريخه كانت عام 2008.

ويُشار إلى أنّ بالميراس حقق لقب بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم في ثلاث مناسبات، في حين يبدو بعيداً عن الصعود إلى المواجهة النهائية هذه المرة، نظراً لما حدث في لقاء الذهاب، إلّا أن كل شيء يبقى وارداً قبل مباراة الإياب، التي ستقام على ملعب الفريق البرازيلي وبين جماهيره، التي تطمح لرؤية فريقها ينتفض ويحقق "ريمونتادا" مثيرة، على الرغم صعوبة المهمة.

من جهة أخرى، استطاع نادي فلامينغو البرازيلي تحقيق انتصار صعب للغاية على منافسه راسينغ الأرجنتيني، بهدف مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس الخميس، سجله النجم الكولومبي، خورخي كاراسكال، في الدقيقة الـ 88 من عمر الشوط الثاني من مواجهة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم.