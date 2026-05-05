نادٍ إسباني ينجو من الهبوط ليربح الأموال في الليغا

يُعد نادي إلتشي الإسباني أحد أبرز فرق "الليغا"، التي استطاعت تحقيق الأرباح المالية العالية، بعدما ضمنت الإدارة، الاستمرار في منافسات دوري الدرجة الأولى في الموسم القادم، وتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، عقب النتائج الجيدة، والبقاء في المناطق الدافئة في جدول الترتيب.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الاثنين، أن سبب تحقيق نادي إلتشي للأرباح المالية في "الليغا"، يعود إلى أنه أقل فريق يدفع الرواتب لنجومه في منافسات دوري الدرجة الأولى، بعدما وضعت إدارته ميزانية متواضعة، لكن العوائد كانت مرتفعة، إذ بلغت إيراداته حتى الآن إلى 17.9 مليون يورو، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب العروض التي تلقاها القائمون على الفريق، من أجل حسم صفقات المواهب الشابة.

وأوضحت أن إدارة نادي إلتشي حصلت على 43 مليون يورو من حقوق البث التلفزيوني، بعدما ضمنت الصعود إلى منافسات الدرجة الأولى في الصيف الماضي، ما يمثل زيادة سبعة أضعاف مقارنة بدوري الدرجة الثانية، لكن المفاجأة كانت أن القائمين على هذا الفريق، قاموا بوضع ميزانية قدرها 58.3 مليون يورو لموسم 2025-2026، وهي الأقل في "الليغا".

وتابعت أن نادي إلتشي حقق أرباحاً مالية بلغت خمسة ملايين يورو بين عامَي 2013 و2019 من عملية بيع اللاعبين، ويعود هذا الفضل إلى رجل الأعمال الأرجنتيني، كريستيان براغارنيك، الذي يتولى إدارة الفريق، لأنه استطاع رفع الأرباح من عمليات عقود النجوم إلى 41 مليون يورو خلال الفترة الممتدة من عام 2020 إلى 2025.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى نادي إلتشي لديه ممتلكات عقارية تبلغ قيمتها 17 مليون يورو، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال السنوات القادمة، في حال واصل الفريق رحلته ضمن منافسات "الليغا"، لكن الإدارة تواصل عملها في الفترة الحالية على تجديد ملعبها الرئيسي ومراكز التدريبات، والتكلفة تقدر بنحو 40 مليون يورو.