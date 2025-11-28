- أعلن نادي أوغسبورغ الألماني عن انضمام لاعبه إسماعيل الغربي إلى منتخب تونس في بطولة كأس العرب 2025، مما يعزز خيارات المدرب سامي الطرابلسي قبل مواجهة سورية في المباراة الافتتاحية. - يعاني منتخب تونس من نقص في اللاعبين بسبب تأخر وصولهم من أنديتهم، حيث سافر الفريق إلى الدوحة بستة لاعبين فقط، مما أثر على تحضيراته للمباراة الأولى. - انضمام الغربي يُعتبر فرصة له لكسب دقائق لعب وتطوير مهاراته، حيث من المتوقع مشاركته في التدريبات استعدادًا للمباراة المرتقبة.

فاجأ نادي أوغسبورغ الألماني، المدير الفني للمنتخب التونسي، سامي الطرابلسي (57 عاماً)، بقرار مميز، من شأنه أن يدعم حظوظ الفريق في المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العرب لكرة القدم، فيفا قطر 2025، وذلك ضد منتخب سورية، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأعلن الفريق الألماني في بيان رسمي، الجمعة، أنه وافق على انضمام لاعبه، إسماعيل الغربي (21 عاماً)، إلى منتخب تونس منذ بداية البطولة، بعدما رفض في بداية الأمر تحريره، قبل الثامن من شهر كانون الأول/ ديسمبر، ليمثل ذلك تعزيزًا هامًّا للجهاز الفني لكتيبة "نسور قرطاج"، الذي يعاني نقصاً في الخيارات قبل مواجهة سورية، بسبب تأخر وصول نصف الفريق تقريبًا.

وجاء في بيان النادي، الذي يحتل المركز الثالث عشر حاليًّا في ترتيب جدول الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم: "إسماعيل الغربي في طريقه للانضمام إلى منتخب تونس المشارك في بطولة كأس العرب 2025. فرصة رائعة له لكسب دقائق لعب قيّمة ومواصلة تطوير مهاراته، نتمنى للاعبنا رقم 11 كل التوفيق في البطولة وعودة سالمة".

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن الغربي سينضمّ في الساعات المقبلة إلى مقر إقامة منتخب تونس في العاصمة القطرية الدوحة، ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات، غداً السبت، ليدخل بذلك حسابات تشكيلة المدرب سامي الطرابلسي (57 عاماً)، قبل اللقاء المرتقب ضد المنتخب السوري، ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025.

وسافر منتخب تونس أمس الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة، بستة لاعبين فقط، من بينهم حارسا مرمى، فيما يتواصل توافد باقي اللاعبين تباعًا، خلال الأيام المقبلة، بسبب ارتباطهم مع أنديتهم، سواء التي تنافس ضمن دوري أبطال أفريقيا، أو المغتربين في الدوريات الأوروبية، ما بعثر من تحضيرات الفريق للمباراة الأولى.