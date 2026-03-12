نادٍ أسترالي يستقبل لاعبات منتخب إيران الحاصلات على اللجوء

- نادي بريسبان روار الأسترالي يفتح أبوابه للاعبات منتخب إيران النسوي اللواتي حصلن على اللجوء في أستراليا بعد مشاركتهن في كأس آسيا، ويقدم لهن الدعم والمكان للتدريب واللعب. - السلطات الأسترالية منحت تأشيرات إنسانية لخمس لاعبات إيرانيات وعضوة من الطاقم الفني، بينما قررت إحدى اللاعبات عدم البقاء في أستراليا. - اللاعبات الإيرانيات أثارت الجدل بعد رفضهن غناء النشيد الوطني في مباراتهن الافتتاحية، وسط دعم من رابطة اللاعبين المحترفين في أستراليا لاستقرارهن.

فتح نادي بريسبان روار، أحد أندية الدوري الأسترالي الممتاز لكرة القدم، أبوابه أمام لاعبات منتخب إيران النسوي اللواتي حصلن على اللجوء في أستراليا، بعد مشاركتهن في كأس آسيا. وأعلنت السلطات الأسترالية يوم الثلاثاء الماضي، منح تأشيرات إنسانية لخمس لاعبات إيرانيات طلبن المساعدة لتجنب العودة إلى بلادهن بعد خروج المنتخب من البطولة، وانضمت إليهن لاعبة أخرى وعضوة من الطاقم الفني.

ومع ذلك، قررت إحدى اللاعبات السبع عدم البقاء في أستراليا، وفق ما صرح به وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، مؤكداً أن "المسؤولين تأكدوا من أن هذا كان قرارها الشخصي، ووُجِّهَت كل الأسئلة اللازمة". وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الأربعاء، فقد نشر نادي بريسبان روار على منصة إكس: "لفاطمة، زهرا، آتفه، مونا وأي من زميلاتكن اللواتي يبنين حياة جديدة هنا في أستراليا: بريسبان تحتضن واحدة من أكثر المجتمعات الكروية شغفاً في البلاد، وعائلة روار تملك قلباً كبيراً". وأضاف النادي من ولاية كوينزلاند: "يشرفنا فتح أبوابنا وتوفير مكان لهن للتدريب واللعب والشعور بأنهن جزء من المجتمع، وسنبدأ في دراسة كيفية تحقيق ذلك".

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين في أستراليا، بو بوش، أن منظمته ستقدم الدعم للاعبات إيران الراغبات في الاستقرار بأستراليا، حسبما نقلته الشبكة العامة الأسترالية "أي بي سي". وفيما اختارت بعض اللاعبات البقاء في أستراليا وسط الحرب الجارية في إيران، توجد بقية عناصر المنتخب في ماليزيا، وفق ما أفاد به متحدث باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أمس الأربعاء. وأثارت اللاعبات الإيرانيات، اللواتي وصلن إلى أستراليا قبل اندلاع الأزمة الحالية في إيران، جدلاً بعد رفضهن غناء النشيد الوطني خلال مباراتهن الافتتاحية أمام كوريا الجنوبية، رغم مشاركتهن في غناء النشيد في المباراتين التاليتين.