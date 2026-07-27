نادٍ أرجنتيني يعتمد شعاراً سياسياً من وحي مونديال 2026

أثار نادٍ أرجنتيني الجدل الكبير، بعدما اعتمد شعاراً "سياسياً" على قمصانه، مُستمداً وحي ذلك من مواجهة نصف النهائي، التي استطاع رفاق القائد ليونيل ميسي تحقيق الانتصار فيها على إنكلترا، بهدفين مقابل هدف في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكرت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، الأحد، أن الاحتفال الذي قام به رفاق القائد ليونيل ميسي بعد الفوز على إنكلترا في نصف النهائي 2026 أصبح أيقونة في البلد اللاتيني، بعدما حُفر في ذاكرة المواطنين في الأرجنتين، نتيجة اللافتة التي رفعت وكتب عليها "لاس مالفيناس أرجنتينية" (جزر فوكلاند)، ليعود النقاش حول أحقية هذه الجزر بعد أكثر من أربعة عقود.

وقررت إدارة نادي أرجنتينوس جونيورز طباعة شعار الجزر (التي تصفها بالمحتلة من قبل المملكة المتحدة) مجاناً على قمصان الفريق ومنتخب الأرجنتين، من خلال توجيه دعوة رسمية إلى الجماهير الرياضة، بالتوجه بشكل مباشر إلى المتاجر الخاصة بالفريق، حتى يتمكنوا من الحصول على هذه الخدمة، حيث سيظهر شعار "لاس مالفيناس".

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ولم يكتفِ النادي الأرجنتيني بعرض طباعة الشعارات على القمصان، بل طلب من الجماهير التي ترغب بالحصول على وشوم خاصة بالتوجه إلى المتاجر أيضاً، مشيراً إلى أن شعار "لاس مالفيناس أرجنتينية" أصبح متوفراً مجاناً للجميع في المركز الرياضي التابع للفريق، بالإضافة إلى وشم اسم الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، وفق ما نُشر على موقع نادي أرجنتينوس جونيورز في الإنترنت.