نادي برشلونة يدرس التعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي

- يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي لتعزيز خط وسطه، في ظل غياب فرينكي دي يونغ بسبب الإصابة، حيث يُعجب مسؤولو النادي بإمكاناته الفنية وخبرته في الدوري الإسباني. - أوناحي أثبت موهبته في كأس العالم 2026، مما زاد من قيمته الفنية وجذب اهتمام أندية أوروبية كبرى مثل أياكس أمستردام، بعد موسم ناجح مع جيرونا. - رغم تلقيه عروضاً متعددة، لم يقرر أوناحي مستقبله بعد، بينما يواصل برشلونة تقييم الخيارات لتعويض غياب دي يونغ.

وضع نادي برشلونة عينه على التعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي (26 عاماً)، لاعب جيرونا، لتعزيز خط وسطه، في ظل غياب الهولندي فرينكي دي يونغ لعدة أشهر بسبب الإصابة، إذ يحظى أوناحي بإعجاب مسؤولي النادي الكتالوني.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، السبت، فإن اللاعب المغربي يُعتبر من بين اللاعبين الذين يدرس "برشلونة" التعاقد معهم في الفترة الحالية، إذ يحظى بتقدير داخل النادي، بفضل إمكاناته الفنية وقدرته على كسر خطوط المنافسين بالكرة، فضلاً عن خبرته في الدوري الإسباني، كما أكد أوناحي موهبته مجدداً خلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026.

وارتفعت القيمة الفنية لأوناحي خلال الأسابيع الماضية، بعد المستوى الذي قدمه في المونديال، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها أياكس أمستردام. وأكدت عروضه مع المنتخب المغربي عودته إلى أعلى مستوياته، بعد موسم مقنع بقميص جيرونا، نجح خلاله في فرض نفسه واحداً من أبرز لاعبي الفريق، رغم هبوط النادي الكتالوني في نهاية الموسم الماضي.

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وشكل غياب دي يونغ الذي تعرّض لإصابة خطيرة في كأس العالم 2026، أزمة كبيرة في برشلونة، في ظل تقديرات بعدم تمكنه من العودة قبل شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بسبب معاناة لاعب الوسط الهولندي تمزقاً في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى، وهو الأمر الذي دفع النادي الكتالوني لبحث التعاقد مع الدولي المغربي أوناحي.

وتلقى أوناحي عدة عروض من أندية أخرى، لكن لاعب مارسيليا السابق لم يحسم بعد قراره بشأن مستقبله أو وجهته المقبلة. ويواصل مسؤولو النادي تقييم الخيارات المتاحة لتعويض غياب دي يونغ، في وقت يوجد اسم أوناحي بالفعل ضمن القائمة المختصرة. ولم يتخذ برشلونة حتى الآن قراراً نهائياً بشأن الصفقة، بينما يستمر اهتمام عدة أندية بالتعاقد مع لاعب الوسط المغربي.