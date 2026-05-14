نادي الكويت بطلاً لكأس التحدي للمرة الأولى بعد إثارة كبيرة

توج نادي الكويت بطلاً لكأس التحدي لموسم 2025ـ2026، بعد انتصاره الأربعاء، على ضيفه برياه خان ريتش سفاي رينغ الكمبودي، بنتيجة (4ـ3) إثر مباراة شهدت إثارة كبيرة، بما أن الكويت كان متقدماً بنتيجة (2ـ0)، قبل أن يعود منافسه ويُعدل النتيجة ليقع اللجوء لاحقاً إلى الحصص الإضافية التي شهدت تسجيل هدف حاسم، عبر يوسف ناصر الذي أهدى الفريق لقباً، وأظهر الفريق قوة شخصية كبيرة.



ويعتبر نادي الكويت من أبرز الأندية في البلاد بعد أن حاز على الكثير من البطولات والألقاب المحلية، حيث يظل على الدوام أحد العناوين الرئيسية في كرة القدم الكويتية، فهو صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري برصيد 20 لقباً. كما يواصل هيمنته على الألقاب الأخرى، فهو الأكثر تحقيقاً لبطولة كأس الأمير مناصفة مع القادسية وبرصيد 17 لقباً لكل منهما، في حين فاز الفريق بلقب السوبر ثماني مرات، وكأس ولي العهد عشر مرات، بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية الأخرى التي تتزين بها خزائن النادي. وعلى المستوى القاري، فإن فريق الكويت جمع المجد من أطرافه في حقبة ذهبية للنادي تمثلت في الفوز ثلاث مرات بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (دوري أبطال آسيا الثاني حالياً) وذلك في أعوام 2009 و2012 و2013، حيث يتطلع إلى تحقيق لقبه القاري الرابع من خلال نهائي دوري التحدي الآسيوي.

ويُعتبر هذا التتويج مكسباً مهمًا في مسيرة النادي الذي ابتعد طويلاً عن الألقاب في المسابقات الدولية، وبالتالي سيكون قادراً على التألق في مسابقات أهم مستقبلا، كما أن الحصول على كأس التحدي، يعدّ دليلاً قاطعاً على أن عرب آسيا يسيطرون على المشهد في مختلف المسابقات الخاصة بالأندية بما أن الأهلي السعودي توج بدوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني تواليا، إضافة إلى التألق في بطولة أمم آسيا بما أن منتخب قطر حصد اللقب في آخر نسختين.