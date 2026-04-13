نادي الشمال يتقدّم باحتجاج بعد خسارته المؤثرة أمام قطر في الدوري

قرر نادي الشمال لكرة القدم، وصيف مسابقة الدوري القطري برصيد 37 نقطة، التقدّم باحتجاجٍ رسمي إلى الاتحاد المحلي للعبة، على خلفية حادثة شهدتها المباراة التي خسرها اليوم الاثنين أمام نادي قطر بنتيجة 0-2 ضمن الجولة الـ17 المؤجلة من مسابقة الدوري المحلي، والتي أدّت بطبيعة الحال إلى تتويج نادي السد المتصدر (42 نقطة) باللقب حسابياً قبل خوض الجولة الأخيرة التي تجمع الطرفين يوم 28 إبريل/ نيسان، والتي ستكون حاسمة لتحديد هوية الفائز.

وقال نادي الشمال في بيانٍ رسمي نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "يعلن نادي الشمال الرياضي عن التقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد القطري لكرة القدم، وذلك على خلفية إشراك نادي قطر للاعب المحترف فرانكو روسو بدلاً من أحمد الراوي، وذلك بعد إقصاء اللاعب علي سعودي إثر البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة الفريقين اليوم والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم بنك الدوحة 2026/2025".

وأضاف البيان: "جاءت مذكرة احتجاج نادي الشمال استناداً إلى المادة 15، الخاصة بأحكام ومبادئ ضم اللاعبين لقائمة المباريات وأهلية اللاعبين للانضمام إلى مسابقات أندية الدرجة الأولى بالدوري. وتنص اللوائح على أنّه في حال طرد أو حصول أحد اللاعبين المحترفين الأجانب على بطاقة حمراء (اللاعبين الستة الأجانب داخل أرضية الملعب)، فإنه لا يمكن استبدال أحد اللاعبين الخمسة (القطريين/المقيمين) داخل ارضية الملعب بأحد اللاعبين المحترفين الأجانب، ويستكمل الفريق المباراة بعدد خمسة لاعبين محترفين أجانب".

ويأمل نادي الشمال من خلال هذه الخطوة بالحصول على النقاط الثلاث رغم خسارته في أرضية الميدان، وذلك من أجل خوض المباراة المصيرية لاحقاً أمام السد، والتي ستكون هامشية بحال تثبيت الاتحاد القطري للعبة نتيجة الخسارة أمام قطر بنتيجة 0-2.