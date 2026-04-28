- نجح نادي الشمال في كسر هيمنة الفرق التقليدية في الدوري القطري، حيث نافس بقوة على المراتب الأولى واستحق وصافة الدوري بعد منافسة شرسة مع نادي السد، مما أضفى تشويقاً حتى الأسبوع الأخير. - عزز الشمال صفوفه بصفقات مميزة مثل بغداد بونجاح ونعيم السليتي والمدافع الكولومبي موريو، مما ساهم في تحسين أداء الفريق وتقديم مستوى تنافسي قوي. - منح نجاح الشمال الدوري القطري بعداً إضافياً، محفزاً الفرق الأخرى على تطوير مستواها، حيث أظهر الفريق ثقة كبيرة بقدراته رغم التحديات.

نجح نادي الشمال في رفع مستوى التنافس في الدوري القطري لكرة القدم، وكسر التنافس الكلاسيكي بين الفرق التي تملك تاريخاً كبيراً وتحصد التتويجات باستمرار في المواسم الأخيرة وتسيطر على المشهد بشكل كامل. وما قدمه الفريق في الموسم الحالي، يؤكد أن الفريق يمكنه أن يذهب بعيداً في منافسته على المراتب الأولى خلال المواسم المقبلة إن واصل تنفيذ مشروعه الرياضي ودعم صفوفه.

وفي الواقع، فإن الشمال استحقّ وصافة الدوري، بعدما كان خصماً قوياً لنادي السد، الذي توج باللقب، فقد تصدر نادي الشمال المشهد فترات طويلة، وفرض التشويق في الدوري إلى الأسبوع الأخير، مظهراً شخصية قوية ورغبة جامحة في الدفاع عن فرصته في دخول التاريخ، وكان قريباً من قلب الطاولة ولكن خبرة السد بالمباريات القوة كانت حاسمة، حيث نجح الزعيم في النهاية في كسب أهم لقاء في الموسم.

وما يُحسب لنادي الشمال نجاحه في عقد صفقات مع أسماء تملك خبرة بالمنافسة على المراتب الأولى وخاضت تجارب مميزة، وخاصة بغداد بونجاح الذي يملك دراية شاملة بكرة القدم القطرية بعد تجربته المميزة مع نادي السد، التي ساعدته كثيراً على قيادة الفريق في الموسم الحالي، كما أن التونسي نعيم السليتي يملك بدوره تجربة كبيرة في الملاعب وكان متألقاً في بداية الموسم ولكن الإصابات عطلت مسيرته. كما لدى المدافع الكولومبي موريو تجارب كبيرة في ملاعب كرة القدم في الدوريات الأوروبية، وهذا الثلاثي كان مهماً في نجاح الفريق إضافة إلى المصري أكرم توفيق صاحب التجارب المثيرة.

وهذه الصفقات منحت نادي الشمال دفعاً قوياً من أجل حسن التعامل مع المباريات وساعدته على تخطي نقص الخبرة ليكون رقماً مهماً في الموسم الحالي، وأعطى الدوري القطري بعداً إضافياً، كما أن هذا النجاح سيحفز بقية الفرق على العمل من أجل تطوير مستواها. وقد تمسك الشمال بفرصه في حصد لقب تاريخي حتى الدقائق الأخيرة، فرغم تقدم السد في اللقاء الحاسم إلا أن رفاق بونجاح حاولوا العودة في اللقاء متجاوزين النقص العددي في صفوفهم، وهي مؤشر إضافي على أن الفريق خاض المباراة بثقة بقدراته.