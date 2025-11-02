نادي الاتحاد في ورطة... كانتي مطلوب في الدوري الفرنسي

- نادي الاتحاد السعودي يشهد انتعاشًا بقيادة نغولو كانتي بعد بداية صعبة للموسم، مع تغيير المدرب إلى البرتغالي سيرجيو كونسيساو الذي أعاد التوازن للفريق. - نادي باريس إف سي، الصاعد حديثًا إلى "الليغ 1"، يخطط لضم نغولو كانتي لتعزيز مكانته في الدوري الفرنسي، بدعم مالي من عائلة أرنو المالكة الجديدة. - رغم انتقاله إلى الدوري السعودي، حافظ كانتي على مستواه التنافسي مع الاتحاد، مما قد يفتح له باب العودة إلى الدوريات الأوروبية بعد تجربة ناجحة.

رغم الصحوة، التي يعيشها نادي الاتحاد السعودي بقيادة نغولو كانتي (34 سنة)، عقب البداية الصعبة هذا الموسم، ورحيل المدرب الفرنسي، لوران بلان، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، وقدوم البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي أعاد التوازن للفريق، فإنّ أخباراً قادمة من فرنسا قد تُربك حسابات النادي الطامح للعودة بقوة إلى سباق الحفاظ على اللقب، وتضع إدارته أمام تحدٍ جديد في المرحلة الحاسمة من الموسم.

ووفقاً لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس السبت، فإن نادي باريس إف سي، الصاعد حديثاً إلى "الليغ 1"، يخطط لخلط أوراق نادي الاتحاد السعودي، عبر محاولة ضم النجم الفرنسي المخضرم، نغولو كانتي (34 عاماً)، في خطوة قد تكون من كبرى الصفقات في تاريخ النادي الفرنسي، وربما تغيّر مكانته كلياً في المشهد الكروي ببلاده.

فبعد تحقيق الصعود إلى دوري الأضواء، وبدعم مالي ضخم من عائلة أرنو المالكة الجديدة، يسعى باريس إف سي إلى بناء مشروع طموح قادر على تثبيت أقدامه بين الكبار في العاصمة، في ظل هيمنة جاره العملاق باريس سان جيرمان. ووفقاً لتقارير فرنسية، فإن الإدارة الرياضية الجديدة، بقيادة ماركو نيبه، وضعت اسم كانتي على رأس أولوياتها، سواء عبر صفقة انتقال حر في الصيف أو الشراء الفوري في "الميركاتو" الشتوي المقبل.

ورغم مغادرته أوروبا نحو الدوري السعودي عام 2023، فإنّ كانتي ظل في مستوى تنافسي متميز مع نادي الاتحاد، إذ خاض 89 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف، وقدم عشر تمريرات حاسمة، محافظاً على مستوياته في قطع الكرات، والتي ميّزته في مسيرته مع فريقي ليستر سيتي وتشلسي الإنكليزيين، وقد يفتح له هذا الانتقال باب العودة إلى الدوريات الأوروبية، بعد تجربة ناجحة في الدوري السعودي.