نادال يُحذر من "إعلان مُضلل" بصورته وصوته عبر وسائل التواصل

حذر نجم التنس الإسباني المعتزل، رافاييل نادال (39 سنة)، من انتشار فيديوهات مزيفة ليست له عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها هو ويُسمع صوته، ويتحدث فيها عن نصائح ومقترحات للاستثمار، لا تعود أبداً له وليست تصريحات خاصة قالها في وقت سابق أو الآن.

وكتب نادال على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء رداً على ما انتشر: "في هذه الفيديوهات تُنسب إليّ نصائح أو مقترحات استثمارية لم تصدر عني. إنه إعلان مُضلل. أرجو منكم الحذر: لم أقدم ولا أؤيد هذا النوع من الرسائل. رصدنا أنا وفريق عملي فيديوهات مزيفة مُعدة بالذكاء الاصطناعي يجري تداولها على بعض المنصات. تظهر فيها شخصية تقلد صورتي وصوتي. أُشارك هذه الرسالة التحذيرية، وهو أمر غير معتاد على حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه ضروري".

يُذكر أن رافاييل نادال الذي يُعد من أساطير رياضة التنس تاريخياً، قرر اعتزال رياضة التنس في عام 2024، بعد مسيرة تاريخية حقق فيها الكثير من الألقاب التي وصل عددها إلى 92 لقباً من بينها 22 لقباً في منافسات الغراند سلام (14 لقباً في بطولة فرنسا المفتوحة، لقبان في بطولة أستراليا المفتوحة، لقبان في بطولة ويمبلدون، أربعة ألقاب في بطولة أميركا المفتوحة)، بالإضافة لتحقيقه ميدالية ذهبية في أولمبياد بكين عام 2008، وكذلك ذهبية فئة الزوجي في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وأربعة ألقاب في بطولة كأس ديفيس المفتوحة للتنس.