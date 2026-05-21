نادال يكشف تفاصيل عن الوثائقي الخاص به: كنت صادقاً وهذه قصتي

- وثائقي "رافا" على نتفليكس: يتناول حياة ومسيرة أسطورة التنس رافاييل نادال، مسلطاً الضوء على إنجازاته وصعوباته، ويُعرض بالتزامن مع بطولة فرنسا المفتوحة حيث حقق 14 لقباً. - شفافية وصراحة: نادال يؤكد على الشفافية في الوثائقي، موضحاً التحديات التي واجهها، بما في ذلك محاولاته للعودة بعد الإصابة والجراحة، وتقبله للوضع الجديد. - دعم المقربين: رغم تردده، اقتنع نادال بسرد قصته بفضل نصائح المقربين منه، معرباً عن أمله في أن ينال الوثائقي إعجاب الجمهور.

تحدث أسطورة التنس الإسباني رافاييل نادال (39 سنة) عن الوثائقي الخاص به الذي سيُعرض عبر منصة نتفليكس انطلاقاً من يوم 29 مايو/أيار، وهو أول وثائقي خاص بأحد أفضل نجوم التنس في العالم والذي يتحدث عن مسيرته الرياضية وحياته الخاصة والصعوبات التي واجهها.

وأشار نادال المعتزل، خلال حديث خاص أمام الصحافيين قبل عرض الحلقة الأولى من الوثائقي الخاص "رافا" عبر منصة نتفليكس، إلى أنه سعى لأن يكون شفافاً وصادقاً في كل شيء قاله في الوثائقي، وستكون السلسلة التي ينتجها عملاق البث متاحة اعتباراً من 29 مايو/أيار، تزامناً مع انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، حيثُ صنع الإسباني أسطورته بتحقيقه رقماً قياسياً بلغ 14 لقباً.

وقال نادال خلال حديثه عن الوثائقي مساء أمس الأربعاء: "أعتقد أنها سلسلة وثائقية حقيقية لا تلوّن كل شيء بألوان وردية، وتجمع بين مسيرتي الرياضية والصعوبات التي واجهتها. أظن أنني كنت شفافاً إلى حد كبير بشأن حياتي وكل ما مررت به. كنت صادقاً وهذه قصتي. بينما كنت لا أزال ألعب، أحاول العودة بعد الإصابة وجراحة في الورك. ولم أنجح. حاولت البقاء قادراً على المنافسة، لكنني لم أتمكن من العودة إلى نسبة 100%. جرى تصوير تلك العملية بأكملها: الشكوك، عدم اليقين، ثم تقبّل الوضع".

وعن سؤاله عمّا إذا كان من المهم بالنسبة له سرد ذلك الفصل الصعب الأخير، أجاب نادال: "ليس بالضرورة، لكن لدي أشخاص من حولي أثق بهم أقنعوني بالقيام بذلك، أشخاص نجحوا في هذه الصناعة وربما كانت لديهم نظرة أوسع لمسيرتي. اتبعت نصيحتهم، وها نحن هنا. آمل أن ينال إعجاب الناس. ". يُذكر أن الإسباني حصد 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرة امتدت لأكثر من 20 سنة قبل اعتزاله في نهاية عام 2024.