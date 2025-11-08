نادال يروي أسرار الفارق بين فيدرر وديوكوفيتش في التنس

- كشف رافاييل نادال عن الفارق بينه وبين منافسيه روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش، مشيراً إلى أن فيدرر يتميز بموهبة نقية وشخصية ساحرة، بينما يتمتع ديوكوفيتش بأخلاقيات عمل خاصة وعقلية تركز على الانتصارات. - أوضح نادال أن فيدرر وديوكوفيتش اتبعا أساليب مختلفة في مسيرتهما، مما ساهم في التنافس الشديد بينهما، حيث لم يتوقفا عن التطور وتحقيق الأهداف. - أكد نادال أن المنافسة مع فيدرر وديوكوفيتش دفعته لتقديم أفضل ما لديه، مشيراً إلى أن الثلاثي الكبير هيمن على الألقاب بفضل تفوقهم الضئيل.

روى أسطورة التنس المعتزل، الإسباني رافاييل نادال (39 عاماً)، أسرار الفارق بين منافسيه في مسيرته الاحترافية، وعلى رأسهم السويسري روجر فيدرر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، بعدما شكلوا في عالم كرة المضرب، ما بات يُعرف بين الجماهير الرياضية ووسائل الإعلام العالمية بـ "الثلاثي الكبير"، الذي هيمن على الألقاب منذ عام 2003 (حصدوا 66 لقباً من أصل 81 في الغراند سلام".

وقال نادال في حديثه، الذي نقلته شبكة إي إس بي أن الأميركية، السبت، أثناء حضوره جلسة لمنتدى الأعمال بالولايات المتحدة: "إن فيدرر شخصية مميزة على المستوى الإنساني، وساحر كلاعب في رياضة التنس، لأنه من منظوري عبارة عن موهبة نقية نجح في صقلها، وشاهدنا جميعاً كيف نجح في حصد الألقاب، فيما يتمتع نوفاك أيضاً بموهبة، لكن لديه أخلاقيات عمل خاصة، ويتمتع بعقلية تركز على كيفية تحقيق الانتصارات في البطولات الكبرى بكرة المضرب".

وتابع نادال: "فيدرر وديوكوفيتش شخصيتان مختلفتان، لأنهما تمتعا دائماً بأساليب مختلفة في العمل، بمسيرتهما الاحترافية، وسلكا مسارات خاصة بهما، حتى يحققا النجاح، وهذا سر التنافس بيننا، لأنهما لم يتوقفا دائماً، عن التفكير بكيفية التطور، وتحقيق الأهداف، والرغبة في حصد الألقاب بأفضل طريقة ممكنة، وهو ما جعل الجميع يجد صعوبة في إيجاد مرشح لحصد أي بطولة، عندما كنا نشارك فيها".

وختم نادال حديثه: "كان فيدرر وديوكوفيتش منافسين من الطراز الرفيع، وهو ما دفعني إلى تقديم أقصى ما لديّ طوال السنوات الماضية في جميع البطولات التي شاركت فيها، رغم أن اللعب في وجود هذا الثنائي كلفني الكثير، نظراً لأن الجماهير دائماً ما طالبتني بضرورة حصد الألقاب، وفي النهاية شاهد العالم ولادة هذا الثلاثي القوي، الذي كان هامش التفوق بين أفراده ضئيلاً للغاية، وهذا هو سر الفارق الذي حدث خلال السنوات الماضية بيننا".