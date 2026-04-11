نادال يثير غضب نجمة تنس درّب منافستها

- أثار تدريب رافاييل نادال لإيغا شفيونتيك غضب جيسيكا بيغولا، التي اعتبرت أن إشرافه على تدريب منافستها سيؤثر سلباً على اللاعبات الأخريات في بطولات الملاعب الترابية. - ديزيري كرافتشيك أشادت بتجربتها مع نادال، مؤكدة أنه يلهم الجميع في الملاعب الترابية، حيث يُعتبر ملكها، مما يضيف ضغطاً كبيراً على اللاعبات عند مواجهته. - نادال فتح أبواب أكاديميته في مايوركا لجميع نجوم التنس والمواهب الشابة، مما زاد من جدول أعماله مع توافد العديد من اللاعبات للاستفادة من خبرته.

أثار أسطورة التنس السابق، الإسباني رافاييل نادال (39 عاماً)، غضب النجمة الأميركية، جيسيكا بيغولا، التي اعترضت على قيامه بالإشراف على تدريب منافستها إيغا شفيونتيك، التي تخلت عن مدربها قبل عدة أسابيع، والاستعانة بخدمات فرانسيسكو رويغ.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، أمس الجمعة، أن جيسيكا بيغولا لم تتقبل فكرة قيام نادال بتدريب منافستها إيغا شفيونتيك، التي استعانت بخبرة أسطورة التنس السابق، حتى يساعدها على خوض بطولات الملاعب الترابية في الموسم الجاري، بقولها: "لقد شاهدت عدداً من التسجيلات المصورة، التي انتشرت عبر وسائل التواصل".

وتابعت جيسيكا بيغولا حديثها قائلة "عندما رأيت نادال يقوم بالإشراف على تدريب إيغا شفيونتيك، قبل انطلاق بطولات الملاعب الترابية، شعرت أن هذا الأمر سيكون سيئاً لجميع اللاعبات، ويجب منع رافاييل من فعل هذه الأمور، لأن آخر ما نحتاج إليه، هو وجود البولندية مع الإسبانية في الملاعب الترابية، لأن هذا شيء مرعب للغاية".

وكانت نجمة التنس الأميركية، ديزيري كرافتشيك، صرحت لوسائل الإعلام، حول استعانتها بخدمات نادال، الذي لعب دور مدربها الخاص، قبل انطلاق منافسات بطولات الملاعب الترابية، بقولها "يا إلهي، عندما تكون نجماً بحجم رافاييل تشعر بالتوتر الشديد، عندما تلعب أمامه، ولا يمكن لأي كان ارتكاب الأخطاء أمامه، لكنه يُعد ملهم الجميع بلا استثناء في الملاعب الترابية، فهو ملكها حتى الآن".

يُذكر أن رافاييل نادال وجه رسالة مفتوحة إلى جميع نجوم التنس والمواهب الشابة، بأن الأكاديمية الخاصة به في جزيرة مايوركا مفتوحة أمامهم، من أجل خوض المعسكرات التدريبية، وتعهد بتدريب من يكون في حاجته، الأمر الذي جعل جدول أعماله خلال الفترة الماضية ضخماً، بعدما توجهت العديد من نجمات التنس إليه، أبرزهن البولندية إيغا شفيونتيك والأميركية ديزيري كرافتشيك.