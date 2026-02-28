نادال يتجه إلى رياضة أخرى بعد اعتزاله التنس

- رافاييل نادال، أسطورة التنس، يتجه لتعلم رياضة التزلج في جبال برشلونة، مستعيداً ذكريات طفولته بعيداً عن التنس، برفقة زوجته وابنه رافا جونيور. - نادال يعبر عن سعادته بتجربة التزلج رغم السقوط المتكرر، ويخطط لتلقي دروس احترافية مع ابنه من خبراء، مستفيداً من نصائح البطلة الأولمبية ليندسي فون. - ليندسي فون، التي تتعافى من إصابة خطيرة، أبدت استعدادها لتدريب نادال ونجله في إسبانيا، بعد شفائها من العمليات الجراحية التي خضعت لها مؤخراً.

لم يلتزم أسطورة التنس الإسباني رافاييل نادال (39 عاماً)، بالدخول إلى عالم التدريب في الأكاديمية، التي تحمل اسمه في جزيرة مايوركا، من أجل تنمية مهارات المواهب، التي لديها، لأن "ملك الملاعب الترابية" السابق، يحرص على تعلم رياضة أخرى.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، السبت، أن نادال انطلق في رحلة تعلم رياضة التزلج بجبال مدينة برشلونة، بعدما شاهده الكثير من المواطنين رفقة زوجته وابنه رافا جونيور، الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، إذ ظهر أسطورة التنس وهو يستعيد ذكريات طفولته، بعيداً عن رياضة التنس، التي التزم بها خلال 26 عاماً.

وقال نادال في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ماركا: "لقد كان شعور التزلج أمراً لا يصدق، لأنه بعد أكثر من ثلاثة عقود حول تعلم كيفية حماية نفسي من التعرض للإصابات في مسيرته الاحترافية بعالم التنس، سقطت على الأرض مراراً وتكراراً في هذه الرياضة، وشعرت بالفخر، وأنا أقوم بتدريب نجلي، واللعب معه لبناء رجل ثلج".

واعترف نادال أنه سيعمل خلال الفترة القادمة، على جعل عدد من الخبراء في رياضة التلزج، بمنحه مع نجله دروساً خاصة، حتى يتعلما كيفية التزلج بطريقة احترافية، بالإضافة إلى أنه قام بطرح أسئلته على البطلة الأولمبية الأميركية، ليندسي فون، من أجل التعلم منها، وأخذ الملاحظات حول كيفية ممارسة هذه الرياضة الجديدة على أسطورة التنس.

وأوضحت أنّ البطلة الأولمبية الأميركية، ليندسي فون، أبدت استعدادها للقدوم إلى إسبانيا، من أجل الإشراف على تدريب نادال ونجله، بعد الشفاء من العلاج، الذي تخضع له في الفترة الحالية، قبل الحادث المروع الذي نجم عنه إصابتها الخطرة في ساقها خلال أولمبياد الشتاء 2026، التي أقيمت في إيطاليا مؤخراً، ما جعل صاحبة 41 عاماً تخضع إلى ثلاث عمليات جراحية.