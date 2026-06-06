نادال: طويت صفحة التنس نهائياً ولا أتذكر الماضي أبداً

- أعلن رافاييل نادال اعتزاله التنس بعد مسيرة حافلة بالألقاب، مؤكدًا أنه طوى صفحة الرياضة نهائيًا، رغم هيمنته على بطولة رولان غاروس ولقب "ملك الملاعب الترابية". - أوضح نادال أن اعتزاله جاء بعد اقتناعه بأن جسده لم يعد قادرًا على المنافسة، رغم استمتاعه بالمشاركة في البطولات، وهو الآن يعيش بسلام داخلي وراضٍ عن إنجازاته. - خضع نادال لعملية جراحية قبل اعتزاله، لكنه نادم عليها بسبب الألم والالتزام الكبير، ويقضي وقته حاليًا في تدريب نجوم التنس والاهتمام بأعماله.

أكد أسطورة كرة المضرب السابق، الإسباني رافاييل نادال (40 عاماً)، قدرته على طيّ صفحته في عالم التنس، رغم تحقيقه العديد من الألقاب خلال مسيرته الاحترافية، وهيمنته على بطولة رولان غاروس، ما جعله ينال لقب "ملك الملاعب الترابية".

وقال رافاييل نادال في حديثه مع موقع رابطة محترفي التنس، أمس الجمعة: "كنت محظوظاً للغاية، لأنني عشت كل لحظة من مسيرتي الاحترافية، لكنني الآن بعد إعلان اعتزالي طويت صفحة كرة المضرب نهائياً، ولا أتذكر الماضي، لأنني لم أعد لاعباً، وأفكر دائماً في خوض المنافسات، واستطعت خلال السنوات الماضية الوصول إلى القمة".

وتابع نادال قائلاً: "لم أكن بحاجة إلى وداع مثالي ولا انتصار أخير أو حمل لقب قبل إعلان اعتزالي، الذي جاء بعدما اقتنعت تماماً بأن جسدي لم يعد قادراً على التفاعل مع ما أريده، رغم أنني كنت أستمتع بمشاركتي في البطولات، لكن في النهاية أدركت أن جسدي لم يعد يسمح لي بخوض المواجهات وإظهار القوة التي كان الجميع يراها، والخيارات المتاحة أمامي انتهت، والآن أعيش في حالة سلام داخلي، وراضٍ تماماً عن كل شيء فعلته".

وختم رافاييل نادال حديثه قائلاً: "خضعت لعملية جراحية قبل إعلان اعتزالي بعدة أشهر، لأنني كنت أحلم بالعودة بقوة إلى ملاعب التنس، لكن لو علمت ما سيحدث لاحقاً، لرفضت الخضوع لها، لأنني عشت شهوراً من العمل الشاق والألم والترقب، بالإضافة إلى فترة نقاهة كرهتها بسبب الالتزام الكبير الذي خضعت له، لكن انتهى كل شيء بالنسبة إليّ، وأمضي حالياً أوقاتي في تدريب بعض نجوم التنس والاهتمام بالأكاديمية وأعمالي التي أشرف عليها".