نادال حاضر في تألق ميسي.. الإلهام يتجاوز الرياضة

- تألق ليونيل ميسي في أول ظهور له بكأس العالم 2026 بتسجيله ثلاثية ضد الجزائر، وأشاد برفائيل نادال كمصدر إلهام له للحفاظ على حماسته. - عبّر نادال عن امتنانه لتقدير ميسي، ونشر فيديو لتصريحاته على إنستغرام، مشيداً ببداية ميسي الرائعة في البطولة. - أكد توني نادال، عم ومدرب نادال السابق، على إعجابه بميسي، مشيراً إلى أن ميسي أثبت مجدداً أنه الأفضل في التاريخ، ومشيداً بتشابه التزامه مع نادال.

تألق ليونيل ميسي (39 عاماً)، في أول ظهور له بكأس العالم 2026 مع المنتخب الأرجنتيني ضد الجزائر بعد تسجيله ثلاثية (هاتريك)، وفاجأ الجميع أمام الصحافة بذكره اسم رافائيل نادال باعتباره مصدر إلهام له للحفاظ على حماسته في هذه المرحلة من مسيرته.

وقال ميسي في تصريحات نقلها موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية"، اليوم الخميس: "نشاهد سلسلة مباريات رافا نادال الآن، وأشعر بتقارب كبير معه. أرغب دائماً في بذل قصارى جهدي والشعور بالرضا. نحن متشابهان جداً". وفور وصول كلماته إلى مسامع لاعب التنس الإسباني السابق، نشر مقطع فيديو لتصريحات ميسي على حسابه في إنستغرام، معرباً عن امتنانه لهذا التقدير، وقال في منشور: "شكراً لك يا ميسي. وتهانينا على البداية الرائعة في كأس العالم". لكن كلمات نجم التنس الحائز على 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى لم تكن الوحيدة من دائرته المقربة، فقد تحدث عمه ومدربه السابق توني نادال عن الأمر أيضاً.

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وفي مقابلة مع راديو ميتري الإسباني، ردّ عم نادال الإطراء لميسي قائلاً: "سمعت ما قاله ميسي، فأنا من معجبيه. من المذهل أن يكون رافائيل مصدر إلهام له". وأضاف: "بعد عامين في إنتر ميامي، ظننت أنه تراجع عن كونه من بين الأفضل. لكنه أثبت مرة أخرى أنه لا مثيل له. إنه الأفضل في التاريخ. في الحياة يجب أن يكون المرء شديد الحرص على نفسه، وميسي كان دائماً كذلك. لطالما أراد أن يقدم أفضل ما لديه، وهو يتفق مع رافائيل في ذلك".