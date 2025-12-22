نابولي يفاوض مانشستر يونايتد بشأن صفقة محتملة

- يواجه مانشستر يونايتد تحديات في التخطيط الرياضي مع رغبة كوبي ماينو في الرحيل بسبب عدم الاستمرارية تحت قيادة المدرب روبن أموريم، مما يضع مستقبله في النادي في موضع شك. - يسعى ماينو للعب بانتظام لتعزيز فرصه في الانضمام إلى منتخب إنجلترا في كأس العالم، مما يجعله يفكر في الإعارة كخيار منطقي، مع تفضيله لنادي نابولي الإيطالي. - نابولي يقدم بيئة تنافسية ودعماً للمواهب الشابة، مما يجذب ماينو، ومن المتوقع تسارع المباحثات مع فتح سوق الانتقالات الشتوية.

يعيش نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي مرحلة دقيقة على مستوى التخطيط الرياضي، في ظل الموقف الحازم الذي اتخذه أحد أبرز المواهب الشابة البارزة في النادي خلال السنوات الأخيرة وهو كوبي ماينو (20 عاماً). وقد بات مستقبل لاعب الوسط الإنكليزي في موضع شك، تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، لذا يدرس بجدية خيار الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولا تعود هذه الحالة إلى خلاف مباشر مع الجهاز الفني أو الإدارة، بل إلى شعور لدى اللاعب بعدم الاستمرارية. وبحسب تقرير موقع فيجاخيس الإسباني، أمس الأحد، فإن ماينو يضع هدفاً واضحاً أمامه في الأشهر المقبلة، يتمثل في اللعب بانتظام أسبوعاً بعد آخر، من أجل الحفاظ على جاهزيته التنافسية، وتعزيز حظوظه في الحضور، ضمن القائمة النهائية لمنتخب إنكلترا في كأس العالم المقبلة.

وفي ظلّ هذا الوضع، تبدو الإعارة الخيار الأكثر منطقية لجميع الأطراف. ومن الخيارات الأخرى، يبرز نادي نابولي الإيطالي كوجهة مفضلة بالنسبة للاعب. فالنادي الجنوبي يقدّم بيئة تنافسية جاذبة، ونموذجاً معروفاً بدعمه المواهب الشابة ومنحها أدواراً محورية. كما يضمن نابولي دوراً أكثر استقراراً، إضافة إلى ضغط إعلامي أقل مقارنة بوضع مانشستر يونايتد، وهي عوامل يراها اللاعب ومحيطه حاسمة في هذه المرحلة. وبعد اهتمام نابولي الحقيقي، من المتوقع أن تتسارع المباحثات مع فتح سوق الانتقالات الشتوية رسمياً، على أن يبقى الحسم مرتبطاً بالشروط الرياضية، ومدى توافق الصفقة مع المشروع الإيطالي.