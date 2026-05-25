نابولي يعلن رحيل كونتي في رسالة مؤثرة

- أعلن نادي نابولي الإيطالي رحيل المدرب أنطونيو كونتي بعد عامين ناجحين، حيث أعاد الفريق إلى منصات التتويج بفوزه بالدوري والسوبر الإيطالي في موسم 2025-2026. - كونتي أكد في مؤتمر صحافي مع رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس قراره بالمغادرة، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لإنهاء تجربته مع نابولي، معبراً عن امتنانه للفريق. - من المتوقع أن يقود كونتي نادياً كبيراً في أوروبا خلال موسم 2026-2027، مع إعلان محتمل قبل أو خلال كأس العالم 2026.

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الاثنين، رحيل مدربه الإيطالي، أنطونيو كونتي (56 سنة)، بعد نهاية مشواره مع الفريق، الذي استمر عامين متتاليين، نجح خلالهما في إعادة نادي الجنوب الإيطالي إلى منصات التتويج ليثبت مجدداً أنه أحد أبرز المدربين الإيطاليين في السنوات الأخيرة.

وكان أنطونيو كونتي قد كشف في وقت سابق، عن مغادرته نادي نابولي، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس النادي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس، ليُنهي بذلك تجربته التي بدأت يوم 5 يونيو/حزيران عام 2024، وتمكّن خلال فترة توليه مقاليد تسيير الأمور الفنية التتويج بلقب بطولة الدوري الإيطالي في موسم 2025-2026، ولقب السوبر الإيطالي أيضاً في موسم 2025-2026.

ونشر نادي نابولي الإيطالي صورة للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، وكتب عليها: "شكراً لكل شيء، كوتش". كما نشر نادي الجنوب الإيطالي بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي يتضمن تصريحات خاصة لكونتي قال فيها: "كنت محظوظاً بالاجتماع مع مجموعة تحدثنا معها بصراحة، واتفقنا على ضرورة العمل معاً في اتجاه واحد رغم الصعوبات، وانطلقنا من جديد. اتصلت بالرئيس قبل شهر، ولم أكن أرغب في سماع أي شيء آخر، وقلت له: بحكم الصداقة التي تجمعنا، أشعر بأن وقتي هنا قد اقترب من نهايته. القرار قراري".

ولم يكشف كونتي عن مستقبله بعد مغادرة نادي نابولي الإيطالي، ولكن من المتوقع أن يقود نادياً كبيراً في كرة القدم الأوروبية في موسم 2026-2027، وفقاً لما كشفته صحيفة "كورييري ديللو سبورت" يوم الاثنين، التي أكدت أن المدرب الإيطالي سيكشف عن فريقه الجديد قبل أو خلال بطولة كأس العالم 2026، التي ستُلعب في الفترة بين 11 يونيو/حزيران وتستمر حتى 19 يوليو/تموز 2026.