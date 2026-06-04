نابولي يطوي صفحة كونتي ويفتح باب التغيير

- أعلن نادي نابولي الإيطالي عن إنهاء التعاقد مع المدرب أنطونيو كونتي قبل عام من انتهاء عقده، رغم قيادته الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي. - كونتي، الذي سبق له تدريب إنتر ميلانو وتشلسي وتوتنهام، قد يعود لتدريب المنتخب الإيطالي بعد إقالة جينارو غاتوزو، إثر فشل المنتخب في التأهل لكأس العالم 2026. - تشير التقارير إلى أن نابولي يقترب من تعيين ماسيميليانو أليغري، المدرب السابق لإي سي ميلان، كمدير فني جديد للفريق.

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الخميس، في بيان، التوصل لاتفاق مع المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي (56 عاماً)، لإنهاء التعاقد بين الطرفين. ويتبقى عام واحد على انتهاء عقد المدرب السابق لإنتر ميلانو الإيطالي، وتشلسي وتوتنهام هوتسبر الإنكليزيين، لكن تم فسخ التعاقد قبل موعده.

وقاد كونتي فريق نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الرابعة العام الماضي، ولكن رغم فوزه بكأس السوبر الإيطالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنهى فريق الجنوب الإيطالي الموسم في المركز الثاني بترتيب الدوري المحلي بفارق 11 نقطة خلف إنتر، الذي أحرز اللقب.

وجاء في بيان النادي الذي نشره على موقعه الرسمي: "يُعلن نادي نابولي عن التوصل لاتفاق مع أنطونيو كونتي وطاقمه المعاون لإنهاء التعاقد قبل انتهاء مدة عقودهم". وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "نتقدم بالشكر للمدرب وطاقمه الفني على عملهم الممتاز. نتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل والتحديات القادمة التي سيواجهونها في مسيرتهم المهنية".

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وارتبط اسم كونتي بالعودة إلى تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم، الذي سبق أن تولى قيادته بين عامي 2014 و2016، وذلك بعد إقالة مواطنه المدرب جينارو غاتوزو، إثر فشل "الأزوري" في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026. وتشير التقارير إلى أن نادي نابولي الإيطالي على وشك تعيين الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب إي سي ميلان الإيطالي المقال، في منصب المدير الفني للفريق، خلفاً لكونتي.