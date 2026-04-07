نابولي يتوعد لوكاكو بعقوبات بعد تمرده الأخير... الفريق دون مهاجم

- نادي نابولي يعتزم معاقبة مهاجمه روميلو لوكاكو بسبب رفضه العودة لإيطاليا لاستكمال برنامجه التأهيلي، مما أثار غضب الإدارة والمدير الرياضي جيوفاني مانا. - لوكاكو يصر على استكمال علاجه في بلجيكا رغم طلب الجهاز الطبي لنابولي، ويؤكد أنه لا يستطيع إدارة ظهره للنادي، مشيراً إلى تأثير إصابته على حالته النفسية. - منذ عودته من الإصابة، شارك لوكاكو في سبع مباريات وسجل هدفاً واحداً، ويستمر في العمل على استعادة لياقته البدنية.

يعتزم نادي نابولي الإيطالي تسليط عقوبات على مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو (32 عاماً). فبينما يتعافى مهاجم "الشياطين الحمر" من إصابته في بلجيكا، فإن هذه الخطوة لم ترض إدارة النادي، وقد عبّر المدير الرياضي جيوفاني مانا، أمس الاثنين، لشبكة دازن الإيطالية، عن غضب النادي من تصرفات المهاجم البلجيكي.

وسيواصل لوكاكو برنامجه التأهيلي في بلجيكا، وهي خطوة لا يبدو أنها تُرضي إدارة نابولي، فقد طالبه الجهاز الطبي بالعودة إلى إيطاليا من أجل إكمال البرنامج العلاجي مع الفريق، ولكنه رفض هذا الطلب وتمرد على قرار ناديه. وحذّر بطل الدوري الإيطالي من أنه سيُعاقب مهاجمه البلجيكي بسبب تعنته وعدم امتثاله للقرارات. وقد خاض نابولي مباراته أمام ميلان مساء الاثنين، في الأسبوع 31 من الكالتشيو، دون قلب هجوم كلاسيكي، بما أن الدنماركي ماركوس هويلوند كان مريضاً ولم يلعب أساسياً.

وبعد استدعائه لمنتخب بلجيكا في جولته بالولايات المتحدة، اضطر المهاجم للانسحاب من مباراتي الإعداد لكأس العالم 2026 بسبب التهاب في عضلات الفخذ، كما أوضح الأسبوع الماضي في منشور مطول على إنستغرام. وأضاف لوكاكو، رداً على انتقادات نابولي وجماهيره: "قررتُ إكمال فترة إعادة التأهيل في بلجيكا، لكنني لا أستطيع أبداً أن أدير ظهري لنابولي". وتابع: "كل ما أريده هو اللعب والفوز مع فريقي، لكنني لستُ بكامل لياقتي البدنية، وهذا يؤثر على حالتي النفسية".

وبعد إصابته في فخذه خلال تدريبات ما قبل الموسم، لم يعد لوكاكو إلى المنافسات إلا في يناير/كانون الثاني. ومنذ ذلك الحين، شارك بديلاً في سبع مباريات، منها خمس مواجهات في الدوري، وسجل هدفاً واحداً، بإجمالي 64 دقيقة لعب. وانطلقت تجربة لوكاكو، الذي سبق له اللعب مع تشلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان، مع نابولي منذ عام 2024، حيث التقى مجدداً مع المدرب أنطونيو كونتي، الذي فاز معه بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.