نابولي خطط للتعاقد مع نيمار ونجم بلجيكي أنهى الحلم

- سعى نادي نابولي للتعاقد مع نيمار كهدية للجماهير بعد التتويج بالدوري الإيطالي، لكن تراجع عن الفكرة بسبب الوضع المالي وتأثير الصفقة على الأجواء داخل الفريق. - كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت عن أن نابولي كان يطمح لدعم الفريق بنجم جديد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكن تراجع بسبب راتب نيمار المرتفع. - انضمام كيفن دي بروين إلى نابولي حفّز الإدارة على عدم التفاوض مع نيمار، حيث يوفر دي بروين حلولاً تتناسب مع الفريق.

خطط نادي نابولي للتعاقد مع البرازيلي نيمار (33 عاماً)، في نهاية الموسم الماضي، إذ كان المدير الرياضي لبطل الدوري الإيطالي يطمح إلى ضمّ النجم البرازيلي كهديّة لجماهير النادي بمناسبة التتويج بـ"الكالتشيو"، وقد تواصلت مساعي فريق الجنوب الإيطالي قرابة ثلاثة أشهر، قبل أن يتمّ العدول عن الفكرة في النهاية.

وكشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس الأربعاء، عن تفاصيل الملفّ، إذ كان نابولي يريد نجماً جديداً يدعم به كتيبة المدرب أنطونيو كونتي بعد التتويج باللقب المحلي، وتحسباً للمشاركة في دوري أبطال أوروبا مُجدداً، خاصة أن الفريق نجح خلال المواسم الماضية في ضمّ أسماء كبيرة إلى صفوفه، في صفقات أسعدت الجماهير بشكل كبير، ولكن في النهاية تراجع النادي عن الفكرة لأسباب تتعلق في البداية بالوضع المالي للنادي، والخوف من تأثير هذه الصفقة على الأجواء داخل حجرات الملابس، نظراً لأن لاعب نادي سانتوس البرازيلي سيحصل على راتب مرتفع قياساً بنجوميته الكبيرة.

كما أن موافقة النجم البلجيكي كيفن دي بروين على الانضمام إلى نابولي حفّزت إدارة النادي على عدم الدخول في مفاوضات مع نيمار، باعتبار أن دي بروين يوفر الكثير من الحلول ويتناسب مع وضعية الفريق وأظهر حماسة لرفع التحدي معه، ومِن ثمّ فإن التوصل إلى اتفاق مع نجم مانشستر سيتي السابق جعل نابولي يغلق باب إعادة نيمار إلى الدوريات الأوروبية، بعدما خاض تجربة أولى مع نادي برشلونة الإسباني، وثانية مع باريس سان جيرمان، قبل أن يرحل في صيف 2023 إلى الهلال السعودي.