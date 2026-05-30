نابولي تهتف لفلسطين... وملعب مارادونا يبعث رسالة إلى العالم

- احتضن ملعب دييغو أرماندو مارادونا في نابولي فعالية كروية دعماً لفلسطين، جمعت بين نجوم وقدامى منتخب "الفدائي" وأسماء معروفة في كرة القدم الإيطالية، وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت. - فاز فريق نجوم فلسطين بنتيجة 6-1 في مباراة طغت عليها الرسائل الإنسانية، حيث تحولت المدرجات إلى مشهد داعم لفلسطين مع انتشار الأعلام الفلسطينية وتفاعل الجماهير. - شهد الحدث مشاركة دييغو مارادونا جونيور وعدد من اللاعبين الإيطاليين السابقين، مؤكداً قدرة كرة القدم على إيصال رسائل الشعوب وتعزيز قيم التضامن.

احتضن ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي الإيطالية، مساء أمس الجمعة، فعالية كروية خاصة دعماً لشعب فلسطين والتي جمعت بين نجوم وقدامى منتخب "الفدائي" ومجموعة من الأسماء المعروفة في كرة القدم الإيطالية، في أمسية شهدت حضوراً جماهيرياً وإعلامياً لافتاً داخل معقل نادي نابولي.

وحسم فريق نجوم فلسطين المباراة بفوز كبير (6-1)، في لقاء طغت عليه الرسائل الإنسانية أكثر من الطابع التنافسي، إذ تحولت مدرجات الملعب إلى مشهد داعم لفلسطين مع انتشار الأعلام الفلسطينية وتفاعل الجماهير التي واصلت هتافاتها طوال فترات المباراة، خصوصاً أن القضية باتت تحظى بانتشارٍ وتعاطفٍ عالمي، بعد حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية.

وشهد الحدث مشاركة دييغو أرماندو مارادونا جونيور، نجل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، إلى جانب عدد من اللاعبين الإيطاليين السابقين والشخصيات الرياضية المعروفة، فيما ضمّ الفريق الفلسطيني مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني السابقين الذين حرصوا على الحضور في هذه المناسبة، بحسب ما ذكر الاتحاد الفلسطيني للعبة في موقعه الرسمي. وجاء تنظيم المباراة في واحدة من أكثر المدن الأوروبية ارتباطاً بالمواقف المؤيدة للقضية الفلسطينية، إذ حملت الأمسية أبعاداً تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، وشكلت فرصة لتأكيد قدرة كرة القدم على إيصال رسائل الشعوب إلى مختلف أنحاء العالم.

بعيدا عن الملاعب مشجع على كرسي متحرك من غزة: منتخب فلسطين خفف أوجاعنا

وأكد القائمون على الفعالية أن اختيار ملعب يحمل اسم مارادونا لم يكن مصادفة، بل يعكس رمزية خاصة ترتبط بتاريخ مدينة نابولي ومواقف جماهيرها المعروفة تجاه القضايا الإنسانية، مع العلم أن المواجهة اندرجت ضمن سلسلة مبادرات رياضية تشهدها مدن أوروبية مختلفة خلال الفترة الأخيرة، بهدف توظيف الرياضة منصة للتعبير عن المواقف الإنسانية، وتعزيز قيم التضامن بين الشعوب، وسط مشاركة متزايدة من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين في مثل هذه الفعاليات.

وكان منتخب فلسطين الأول قد شارك في وقتٍ سابق بفعالية تضامنية في إسبانيا، حين واجه منتخبي الباسك وكتالونيا، إذ تزينت المدرجات بأعلام الفدائي، إلى جانب استمرار عدد من الشخصيات الفاعلة في لعبة كرة القدم بدعم القضية، على غرار مدرب مانشستر سيتي السابق، الإسباني بيب غوارديولا، ونجم مانشستر يونايتد سابقاً، الفرنسي إريك كانتونا.