نائب رئيس الاتحاد الإيراني: ننتظر الردّ على التأشيرات خلال أسبوع

- فاز منتخب إيران على غامبيا 3-1 في مباراة ودية بأنطاليا، ضمن استعداداته لكأس العالم 2026، حيث سجل أهداف إيران كل من آريا يوسفي ورامين رضائيان ومهدي طارمي. - ينتظر الفريق الإيراني رد السلطات الأميركية على طلبات التأشيرات للمشاركة في كأس العالم، حيث سيقيم معسكره في المكسيك رغم أن مبارياته ستُلعب في الولايات المتحدة. - تأتي طلبات التأشيرات وسط حالة من عدم اليقين بسبب التوترات السياسية، وقد أرسل الاتحاد الإيراني استفسارًا للفيفا حول وضع التأشيرات.

فاز منتخب إيران على نظيره غامبيا بنتيجة 3-1، ضمن استعداداته لبطولة كأس العالم 2026، في مباراة ودية يوم الجمعة، في أنطاليا جنوب تركيا، والتي أكد خلالها مسؤول في الاتحاد المحلي هناك، أن الفريق ينتظر هذا الأسبوع ردّ السلطات الأميركية على طلبات التأشيرات.

وقال نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي محمد نبي، إن السلطات الأميركية ستردّ على طلبات التأشيرات الخاصة بكأس العالم 2026 خلال هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مضيفاً أن الفريق الآسيوي سيُقيم معسكره خلال البطولة في المكسيك، رغم أن مبارياته الثلاث في دور المجموعات ستُلعب في الولايات المتحدة.

واعترف المسؤول الإيراني بأن الطلبات تأتي في ظلّ حالة من عدم اليقين بشأن منح التأشيرات، على خلفية عدم توصل الطرفين لاتفاق نهائي يقضي بخفض التوتر وإنهاء حالة التأهب بينهما، بعد الحرب التي عاشتها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، خاصة أن وقف إطلاق النار يبقى هشاً حتى الساعة، ليختم في هذا الصدد بحسب المصدر عينه: "لقد أرسلنا رسالة إلى الفيفا للاستفسار عن وضع التأشيرات، وقد ردّ علينا بأنه سيُبلَّغ بالنتائج هذا الأسبوع".

وبالعودة إلى أجواء المباراة، اهتزّت شباك إيران في الدقيقة 42 عن طريق عمر كولي، قبل أن يعود لاعبو المدرب أمير قلعة نويي في الشوط الثاني، عن طريق آريا يوسفي (د.47)، ورامين رضائيان (59)، قبل أن يظهر النجم مهدي طارمي لاعب أولمبياكوس في الدقيقة 68، لينهي المواجهة لمصلحة فريقه الذي سيخوض ودية ثانية الخميس أمام مالي في أنطاليا، قبل شدّ الرحال إلى تيخوانا في المكسيك، حيث سيقيم معسكره الأساسي استعداداً للمونديال.

وتتطلع بعثة إيران لحصول جميع أفرادها على تأشيراتٍ لدخول الولايات المتحدة، خاصة أن الفريق يلعب ضمن مجموعة متوازنة تضمّ نيوزيلندا التي يفتتح من خلالها مشواره يوم 16 يونيو في لوس أنجليس، ثم بلجيكا في 21 منه بنفس المدينة، قبل أن يختتم المنافسات بلقاء مصر في 26 يونيو بسياتل.