- الاتحاد الأردني لكرة السلة يركز على توسيع قاعدة اللعبة وتطوير البنية التحتية بإنشاء مراكز تدريبية جديدة، مما يتيح تدريب شريحة أكبر من الرياضيين. - منتخب الأردن لكرة السلة يُعتبر من النخبة في آسيا، مع التركيز على دمج الشباب والخبرة، وتطوير اللياقة البدنية والمهارات الفردية تحت إشراف مدرب كبير. - مشاركة أندية جماهيرية مثل الفيصلي والوحدات أضافت زخماً للعبة، مما يحفز الأندية الأخرى على تشجيع جماهيرها، ويعزز من قيمة كرة السلة الأردنية.

تحدث نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة مصطفى اللوزي، في حوار خاص مع "العربي الجديد"، عن وضعية الاتحاد الأردني حالياً والخطط والاستراتيجية المعدّة لتطوير اللعبة في السنوات المقبلة، كما تحدث عن واقع اللعبة محلياً وعن حال منتخب الأردن الذي اعتبره في القمة دائماً قارياً وعالمياً.

وأشار اللوزي إلى الخطوط العريض التي يسير عليها الاتحاد الأردني لكرة السلة من أجل تطوير اللعبة، وقال: "وضعنا خططاً عدّة يعمل عليها الاتحاد من أجل تطوير لعبة كرة السلة، وأبرزها توسيع قاعدة اللعبة، وطلبنا من أندية عدّة توسيع مشاركتها وعدم احتكار اللعبة في مساحة واحدة مُحددة، وأيضاً بدأنا تطوير البنية التحتية الرياضية، بإنشاء مراكز تدريبية مهمة في عدد من المناطق، تجعل المدربين قادرين على تدريب شريحة أكبر من الرياضيين".

وبخصوص منتخب الأردن لكرة السلة وحالته الحالية، صرح اللوزي: "منتخب الأردن عالمي ولا يحتاج لتقديم كبير، له سمعته، وخصوصاً في آسيا، ونحن نعمل على تطويره باستمرار. تعاقدنا مع مدرب كبير ومساعدين مميزين، وكان التركيز على الاهتمام باللياقة البدنية والمهارات الفردية، ومهمتنا الأساسية حالياً دمج عنصر الشباب مع عنصر الخبرة، من أجل المحافظة على قيمة منتخب الأردن بوصفه منتخباً مُميزاً في آسيا".

وعن قيمة مشاركة أندية مثل الفيصلي والوحدات في لعبة كرة السلة باعتبارها أندية جماهيرية، ذكر اللوزي: "دخول الأندية الجماهيرية، مثل الفيصلي والوحدات، إلى اللعبة أعطى قيمة كبيرة، وأضاف زخماً لكرة السلة الأردنية، وهو بمثابة تحفيز لكل الأندية من أجل محاولة تشجيع جماهيرها على الحضور في المدرجات. مثل هذه الأندية المُميزة في كرة القدم لا ترضى إلّا أن تكون رقماً صعباً في كرة السلة أيضاً".

كما تناول نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة وضعية منتخب الأردن الحالية، وهل من الممكن تحقيق الألقاب في عهد الاتحاد الحالي، فقال: "المنتخب يستحق القمة دائماً، قدمنا مستويات جيدة في السنوات الماضية، ونحن في مرحلة انتقالية حالياً. رسالتي إلى أركان اللعبة من لاعبين وجماهير ومدربين، يجب أن يعملوا سوياً من أجل تحسين كرة السلة الأردنية وتطوير المنتخب والوصول إلى القمة التي تستحقها هذه اللعبة".