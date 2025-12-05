مُناصران من عُمان يقدّمان "لقمة الانتصار" في كأس العرب

- مشجعو منتخب سلطنة عُمان يتطلعون إلى التأهل في كأس العرب 2025، رغم التحديات في المجموعة الثانية التي تضم السعودية والمغرب وجزر القمر. - الأجواء الاحتفالية في الدوحة تجذب المشجعين العُمانيين، الذين يأملون في تحقيق نتائج إيجابية رغم الخسارة أمام السعودية في الجولة الأولى. - مباراة حاسمة تنتظر عُمان أمام المغرب، أحد أبرز المرشحين للقب، بينما يسعى المنتخب العُماني لحسم التأهل في مباراته الأخيرة ضد جزر القمر.

قدّم مُشجعان لمنتخب سلطنة عُمان "لقمة الانتصار" في بطولة كأس العرب 2025، التي يخوض فيها "الأحمر" المنافسات ضمن المجموعة الثانية التي تضمّ السعودية والمغرب، بالإضافة إلى جزر القمر.

وقال أحد المشجعَين العُمانيَين في حديثه مع "العربي الجديد": "جئت من العاصمة مسقط إلى الدوحة، وذهبت إلى سوق واقف في العاصمة القطرية حتى أتناول وجبتي المفضلة وهي الشيش طاووق. أتمنى من منتخب سلطنة عُمان التأهل إلى الدور الثاني في بطولة كأس العرب 2025، لكن لا أظن أننا سنذهب بعيداً في هذه المسابقة".

ومن جهته، قال المشجع الثاني لسلطنة عُمان لـ"العربي الجديد": "جئت من العاصمة مسقط، ومستمع جداً بالأجواء في العاصمة الدوحة. هذه لقمة الانتصار لكم، وأتمنى أن يذهب منتخبنا بعيداً في بطولة كأس العرب 2025، وقطر متعودة على مثل هذه الأجواء الاحتفالية (يقصد ما حدث في النسخة الأولى من البطولة وأيضاً ما حصل في مونديال 2022)".

يذكر أن منتخب سلطنة عُمان تعرض إلى الخسارة ضمن منافسات الجولة الأولى في مرحلة المجموعات، أمام منتخب السعودية، بهدفين مقابل هدف، وتنتظره مباراة نارية وقوية للغاية أمام منتخب المغرب، الذي يُعد أحد أبرز المرشحين المنافسين على تحقيق لقب هذه النسخة، بالنظر إلى كثرة النجوم في كتيبة المدرب طارق السكتيوي، فيما يختتم "الأحمر" مرحلة المجموعات أمام منتخب جزر القمر في اللقاء الثالث، ويأمل في حسم إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور القادم.