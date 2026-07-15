مُلاكم بريطاني يُهاجم أوسيك: أناني وأحمق

- شنّ الملاكم البريطاني ديريك تشيسورا هجوماً على الأوكراني أولكسندر أوسيك بعد إعلانه التنازل عن جميع ألقابه، معبراً عن غضبه لعدم منحه فرصة لتحقيق لقب عالمي في مسيرته الاحترافية. - أوسيك فاجأ الجميع بتخليه عن ألقابه دون سابق إنذار، رغم محاولات تشيسورا لإقناعه بالتخلي عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة لصالحه، واصفاً إياه بالأناني والأحمق. - تشيسورا يشعر بالمرارة لعدم تمكنه من مواجهة ديونتاي وايلدر على لقب الاتحاد الدولي، مما أدى إلى هزيمته أمام الملاكم الأميركي.

شنّ المُلاكم البريطاني ديريك تشيسورا هجوماً حاداً على الأوكراني أولكسندر أوسيك (39 عاماً)، الذي فاجأ الجميع بعدما أعلن التنازل عن جميع ألقابه التي حققها خلال مسيرته الاحترافية، إذ يستعد لخوض نزال أخير، قبل أن يعتزل بشكل نهائي. وقال ديريك تشيسورا في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، الأربعاء: "لقد خسرت أمامه في عام 2020، لكنني حاولت الضغط عليه بعدها، حتى أتمكن من نيل فرصة تحقيق لقب عالمي في مسيرتي الاحترافية، لكن أوسيك أغضبني لدرجة جعلتني أتصل بمدير أعماله، حتى أنني قمت بمكالمته شخصياً، عبر مكالمة فيديو، وكان حينها في منزله مع عائلته".

وتابع: "أبلغته أنني أستعد لمواجهة ديونتاي وايلدر، وطلبت منه التخلي عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة، كوني أعتبره صديقي المقرب، لكنه كان عبارة عن شخص أناني وأحمق، رغم محاولتي معه لعدة أيام، لأنه رفض كل شيء طلبته، إلا أنه فاجأ العالم قبل عدة أسابيع، عندما تخلى عن كل شيء دون سابق إنذار أو يبلغ من حوله حتى يتم التمهيد لهذا الأمر".

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وأوضح: "لقد عرف أوسيك أن مسيرته الاحترافية وصلت إلى نهايتها، عندما واجه بطل الكيك بوكسينغ السابق ريكو فيرهوفن، لأن الأوكراني أدرك في نهاية النزال، الذي فاز فيه بصعوبة بالغة في العاصمة المصرية القاهرة، بأنه لم يعد ذلك الملاكم، الذي يستطيع هزيمة أي شخص يُريده، لكن قراره الاحتفاظ بالأحزمة خلال السنوات الماضية كان أمراً أنانياً وغبياً وأحمق".

وختمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن تصريحات ديريك تشيسورا تعود إلى إحساسه بالمرارة، لأنه كان يطمح إلى مواجهة ديونتاي وايلدر على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة، لكن أوسيك رفض التخلي عن الحزام، الأمر الذي جعل صاحب الـ42 عاماً يتجرع مرارة الهزيمة أمام الأميركي.