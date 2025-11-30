مُشجّع تونسي من قلب الدوحة: الشباتي وشاي الكرك الأطيب في قطر

- توافد الجماهير إلى قطر لحضور كأس العرب 2025 يعكس شغف المشجعين، حيث يشارك مشجع تونسي لأول مرة لدعم "نسور قرطاج" ويستمتع بالتعرف على الثقافة القطرية وتذوق المأكولات المحلية مثل "شباتي" و"شاي الكرك". - جماهير تونس تُعرف بكونها "ملوك التنقلات"، حيث ترافق المنتخب في كل التحديات، ويأملون أن يشهدوا وصول منتخبهم إلى المباراة النهائية، مع تطلعهم لإنهاء عقدة المدربين الوطنيين بقيادة سامي الطرابلسي. - اللاعب حنبعل المجبري، نجم "نسور قرطاج"، يغيب عن البطولة الحالية رغم تألقه في نسخة 2021، حيث كان له دور كبير في وصول تونس إلى النهائي، وحظي بدعم جماهيري كبير.

يتواصل توافد الجماهير لحضور منافسات كأس العرب "فيفا قطر 2025"، وتحدث "العربي الجديد" إلى مُشجّع تونسي حضر للمرة الأولى إلى الدوحة، وذلك لمساندة "نسور قرطاج" في هذه النسخة التي تبدو تاريخية. وأوضح أن الزيارة فرصة للتعرف على الثقافة القطرية، كما أشار إلى أن المطاعم القطرية توفر العديد من الأطباق المختلفة للوافدين.

وأكد مُشجع منتخب تونس أن جماهير "نسور قرطاج" تُعرف بكونها "ملوك التنقلات"، ذلك أنها ترافق الأندية أو المنتخب الأول في كل الرحلات، وتحاول دعم منتخبها في كل التحديات، وأضاف: "هذه المرة الأولى التي أزور فيها قطر، ونطمح لأن نشاهد منتخب تونس في المباراة الختامية من البطولة، كما نأمل أن ينهي سامي الطرابلسي عقدة المدربين الوطنيين في المنتخب التونسي، ويكون فأل خير على المنتخب في هذه المشاركة".

وكان المُشجّع التونسي جالساً في أحد مطاعم الدوحة، إذ استعرض المأكولات التي اختارها، وقال إنه بصدد تناول "شباتي" بـ"نوتيلا وهذا "شباتي" بالجبن والعسل، إضافة إلى شرب "شاي الكرك" الشهير في دول الخليج وقطر تحديداً، وأكد أنه "ممتاز جداً بالحليب".

كما تحدث مُشجّع منتخب تونس عن اللاعب حنبعل المجبري الذي يُعتبر نجم "نسور قرطاج"، والذي يتميز بروحه الانتصارية العالية في المباريات، ولكنه يغيب عن كأس العرب بعد أن تألق في نسخة 2021، وكان من بين أفضل اللاعبين في البطولة الماضية، وحاز دعماً جماهيرياً كبيراً طوال المنافسة، بعدما ساهم في وصول منتخب بلاده إلى النهائي أمام الجزائر.