مُشجعة مغربية: لا صوت يعلو على قطر في تنظيم البطولات الكبرى

- أكدت مشجعة مغربية مقيمة في قطر نجاح بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025" بفضل الأجواء المميزة في الدوحة، مشيرة إلى الأداء القوي للمنتخب المغربي الذي فاز على جزر القمر وتعادل مع عُمان، مما يجعله مرشحًا قويًا للقب. - أعربت المشجعة عن أملها في تتويج المنتخب المغربي، مشيدة بالتنظيم القطري المتميز للبطولات، وبتفاعل الجمهور المغربي الذي كان دائمًا في القمة. - تشهد الدوحة أجواء حماسية مع توافد الجماهير العربية، مما يعزز التفاعل مع البطولة ويتيح فرصة للتعرف على الثقافة القطرية.

أكدت مُشجعة مغربية مقيمة في قطر نجاح بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025" لحدّ الآن، وذلك بفضل الأجواء التي تعيشها الدوحة، وقد تحدّثت المشجعة، إلى "العربي الجديد"، عقب الظهور الأول لمنتخب "أسود الأطلس" في البطولة والذي اقترن بتحقيق انتصار على منتخب جزر القمر بنتيجة (3ـ1) ثم الظهور الثاني بالتعادل مع منتخب عُمان (0-0)، ليعلن المنتخب المغربي عن نفسه بقوة كمرشح من أجل حصد اللقب والتتويج لتأكيد المرحلة المثالية التي تمرّ بها كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة على جميع المستويات.

وقالت المشجعة المغربية عن توقعاتها بالنسبة إلى البطولة: " أنا مغربية مقيمة في قطر، أشجع المنتخب المغربي بلا شك، أتمنى أن يكون التتويج مغربياً في هذه النسخة، لقد كانت البطولة رائعة إلى حدّ الآن وأتمنى أن نواصل هذا التألق في بقية المباريات ونحافظ على مستوانا".

واعتبرت المشجعة المغربية أن قطر تفوقت على الجميع في تنظيم البطولات، وقالت عن الحدث وأجواء جماهير المغرب وتفاعلها مع البطولة: "صراحة لا يوجد أفضل من قطر في تنظيم البطولات مثل كأس العالم أو كأس العرب، كما أن الجمهور المغربي كان دائماً في القمة".

وتشهد الدوحة أجواء مميزة منذ انطلاق البطولة، مع توافد الجماهير العربية من أجل متابعة البطولة وتشجيع منتخباتها مع انطلاق البطولة والإثارة التي تشهدها منذ المباريات الأولى ما حفز الجماهير على التفاعل مع الأجواء، واستغلال البطولة من أجل التعرف على الثقافة القطرية.