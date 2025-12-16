مَن يملك التشكيلة الأغلى؟ مقارنة سوقية بين مُضيفي مونديال 2026

- المكسيك: تاريخ حافل وحاضر قوي - تُعتبر المكسيك الأبرز بين الدول المضيفة بفضل تاريخها العريق في كأس العالم، حيث لم تغب عن البطولة منذ 1990 وحققت إنجازات بارزة مثل بلوغ ربع النهائي مرتين. تبلغ قيمتها السوقية 192.5 مليون يورو. - كندا: صعود سريع قبل مونديال 2026 - رغم تفوق المكسيك، تمتلك كندا لاعبين ذوي قيمة فردية عالية مثل جوناثان ديفيد وألفونسو ديفيز، مما يعزز من فرصها في البطولة القادمة. - الولايات المتحدة: قوة جماعية بلا نجم - تفتقر الولايات المتحدة لنجوم بارزين، لكن القيمة السوقية للفريق تبلغ 156.3 مليون يورو، مع توقعات بإضافة قوة إضافية من لاعبين مثل كريستيان بوليسيتش.

يستعد العالم لأول بطولة مونديال في التاريخ، تُقام بمشاركة ثلاثة بلدان مضيفة، هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتضمن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشاركة المنتخبات الثلاثة تلقائياً في البطولة، علماً بأنها لم تغِبْ في العادة عن نهائيات كأس العالم، كما ظهر في مشاركتها جميعاً بمونديال "قطر 2022".

المكسيك... التاريخ والحاضر يرجّحان كفّتها

يبدو منتخب المكسيك أفضل المنتخبات المضيفة الثلاثة، والأكثر ترجيحاً، بفضل تاريخه وحاضره، فهو بطل الكأس الذهبية الأخيرة، ولم يغب عن المونديال منذ عام 1990. وتمتلك المكسيك الرقم الأعلى في عدد المشاركات على مستوى منتخبات "الكونكاكاف"، بواقع 17 ظهوراً في كأس العالم. وتمثلت أفضل إنجازات المنتخب المكسيكي في بلوغ ربع النهائي مرتَين، عامَي 1970 و1986، كما حقق سلسلة لافتة بوصوله إلى دور الـ 16 في كل نسخة من 1994 وحتى 2018. وتبلغ القيمة السوقية للمنتخب حالياً 192.5 مليون يورو وفق موقع ترانسفيرماركت، ويُعد لاعب وسط فنربخشة التركي، إدسون ألفاريز، أغلى لاعبيه قيمة، بـ 24 مليون يورو.

كندا.... قيمة تصعد بقوة قبل مونديال 2026

رغم تفوّق المكسيك في القيمة الإجمالية، فإنّ كندا تمتلك لاعبين ذوي قيمة فردية أعلى بكثير. وتصل قيمة لاعب يوفنتوس الإيطالي، جوناثان ديفيد، إلى 45 مليون يورو، فيما يُتوقع أن يقفز تقييم المنتخب أكثر عند عودة نجم بايرن ميونخ الألماني، ألفونسو ديفيز، المصاب منذ فترة طويلة، والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو. وبلغت القيمة السوقية لآخر قائمة كندية 134.43 مليون يورو، في وقت يخوض فيه منتخبها نهائيات كأس العالم للمرة الثانية فقط منذ 1986، بعد مشاركتها الأخيرة في قطر، مع جيل شاب واعد يؤهلها للظهور على نحوٍ قوي كمضيف هذا الصيف.

الولايات المتحدة... قيمة جماعية بلا نجم

أما منتخب الولايات المتحدة، صاحب الحصة الكبرى من استضافة البطولة، فلا يملك في الوقت الحالي نجوماً بارزين بالوزن الثقيل، إذ يُعد سيرجينو ديست بقيمة 18 مليون يورو، أغلى لاعب في آخر قائمة. وتبلغ القيمة السوقية للمنتخب الأميركي 156.3 مليون يورو، مع وجود ستة لاعبين تزيد قيمتهم على 10 ملايين يورو، فيما يُنتظر أن يضيف استدعاء كريستيان بوليسيتش (60 مليون يورو)، وتيموثي وياه (20 مليون يورو)، قوة إضافية لقائمة الفريق، التي تطمح لصناعة التاريخ.