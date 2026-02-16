ميّار يقود التفوق السويسري.. وخيبة قاسية تطيح آمال ماكغراث

أكد لويك ميّار تفوق رجال سويسرا في منافسات التزلج الألبي بأولمبياد ميلانو-كورتينا 2026، بإحرازه ذهبيته الشخصية الأولى في التعرج، مساء الاثنين، فيما خرج حامل اللقب الفرنسي كليمان نويل خالي الوفاض، بعد فشله في إنهاء المرور الثاني.

وبعد فضية في كومبينيه الفرق ثم برونزية في التعرج سوبر طويل، أحرز ميّار ميداليته الثالثة في ميلانو-كورتينا، لكنها الأهم على الإطلاق في مسيرته، بعدما تقدم على النمساوي فابيو غشتراين بفارق 0.35 ثانية، فيما جاء النرويجي هنريك كريستوفرشن ثالثاً، بفارق 1.13 ثانية. وشهد السباق أيضا إخفاق البرازيلي لوكاس بينييرو براتن، الذي منح أميركا الجنوبية أول ذهبية شتوية في تاريخها، بفوزه بسباق التعرج الطويل، إذ لم يكمل المرور الأول.

وانهار النرويجي آتله لي ماكغراث، صاحب أفضل زمن في الجولة الأولى من سباق التعرج الأولمبي في بورميو، بعدما خرج من المسار، إثر خطأ بسيط، قبل أن يتوجّه معزولاً إلى حافة غابة صغيرة. وفي مشهد سريالي، ألقى المتزلج القادم من أوسلو عصاه بعيداً وبقوة، فوق شبكات الحماية، ثم خلع زلاجتيه وعبر المسار سيراً نحو الغابة، حيث تمدّد على الثلج وقد حطمته خيبة الأمل. وبعد دقائق طويلة، أعيد بواسطة دراجة ثلجية، قبل أن يعيد ارتداء زلاجتيه وينزل نحو خط النهاية الذي مرّ به حزينا من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافة. وكانت الخيبة هائلة بالنسبة لمتصدر ترتيب كأس العالم للتعرّج، الذي وجّه ضربة قوية في الجولة الأولى حين تقدّم بـ59% من الثانية على البطل الأولمبي المستقبلي، السويسري لويك ميار.

Absolute heartbreak for Atle Lie McGrath 💔



He throws his skis in the air, storms off and has a lie down in the snow to process the mistake that lost his shot at Olympic gold 😲💥 pic.twitter.com/D7pu9c4TFc — TNT Sports (@tntsports) February 16, 2026

من جهتها، توجت الهولندية كساندرا فيلزيبور بذهبيتها الثانية في التزلج السريع على مضمار قصير، بعد فوزها بسباق 1000 متر. وأكدت ابنة الـ24 عاماً سيطرة بلادها في مسابقات التزلج السريع على مضمار قصير، حيث أحرزت هولندا جميع ذهبيات السباقات الفردية الأربعة، بينها اثنتان لفيلزيبور التي سبق لها الفوز بسباق 500 متر، رافعة رصيدها إلى ثلاثة ألقاب أولمبية (فازت بذهبية التتابع 3 آلاف متر في بكين 2022). وسجلت الهولندية 1:28.437 دقيقة، وتقدمت على الكندية كورتني سارو (1:28.523 دقيقة) والكورية الجنوبية جيلي كيم (1:29.614 دقيقة). ورغم المؤازرة الهائلة من الجمهور المحلي، اكتفت الإيطالية آريانا فوفانا، الفائزة بذهبيات 500 متر في بيونغ تشانغ 2018 وبكين 2022 والتتابع 2000 متر في ميلانو-كورتينا، بالمركز الرابع (1:28.745 دقيقة).