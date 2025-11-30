ميهري خارج حسابات المغرب في كأس العرب واسم بارز يعوضه في آخر لحظة

- استبعاد يوسف ميهري من منتخب المغرب الرديف بسبب الإصابة، واستدعاء منير شويعر لتعويضه في كأس العرب 2025 بقطر، حيث يشكل إضافة قوية للخط الأمامي. - اكتملت صفوف المنتخب الرديف بانضمام جميع اللاعبين المتأخرين عن المعسكر التدريبي، مما يمنح المدرب طارق السكتيوي فرصة تجهيز الفريق للمنافسة على اللقب العربي. - الأجواء داخل المعسكر التدريبي وُصفت بالرائعة، مع استعداد جميع اللاعبين لخوض البطولة، حيث يتطلع المنتخب لتحقيق أفضل النتائج وانتزاع اللقب للمرة الثانية.

أصبح نجم نادي نهضة بركان، يوسف ميهري (26 عاماً)، خارج حسابات منتخب المغرب الرديف في بطولة كأس العرب 2025، التي تنظمها قطر من يوم غد الاثنين وحتى الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول القادم، وذلك بعدما كشفت الفحوصات الطبية حاجته لأسبوعين من الراحة، عقب إصابته خلال مباراة ناديه نهضة بركان ضد باور ديناموز الزامبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقرر المدير الفني لمنتخب المغرب الرديف، طارق السكتيوي (48 عاماً)، توجيه الدعوة إلى نجم نادي نهضة بركان، منير شويعر (26 عاماً)، من أجل تعويض زميله يوسف ميهري. ويعد شويعر أحد الأسماء البارزة في الدوري المغربي، وكان وراء تسجيل أهداف حاسمة للنادي البرتقالي محلياً وقارياً، وقد يشكل إضافة قوية في الخط الأمامي لكتيبة السكتيوي في البطولة العربية.

وجاء استدعاء المهاجم منير شويعر في آخر لحظة، أي مباشرة بعد نهاية مباراة نهضة بركان أمام ريفرز يونايتد النيجيري، يوم الجمعة الماضي، لحساب الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا، بغرض اكتمال صفوف منتخب المغرب قبل لقاء منتخب جزر القمر، الثلاثاء القادم، في افتتاح المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب.

وفي هذا الإطار، اكتملت صفوف المنتخب الرديف، اليوم الأحد، بانضمام جميع اللاعبين الذين تأخروا عن المعسكر التدريبي بسبب التزاماتهم مع أنديتهم في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، ما يمنح المدرب طارق السكتيوي فرصة تجهيز مجموعته قبل خوض غمار البطولة العربية، إذ يتطلع منتخب المغرب الرديف إلى المنافسة بقوة على انتزاع اللقب العربي للمرة الثانية في تاريخه.

ووفقاً لما كشفه، الأحد، لـ"العربي الجديد" مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب الرديف، رفض ذكر اسمه، فإن جميع اللاعبين على أتمّ الاستعداد لخوض بطولة كأس العرب، بعد التحاق جميع المتأخرين، الذين وصل عددهم إلى 15 لاعباً. كذلك وصف الأجواء داخل المعسكر التدريبي بالرائعة والمساعِدة على تحقيق أفضل النتائج.