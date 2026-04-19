ميندي.. نجم لا يقهر مع ريال مدريد رغم الإصابات

يُعد الفرنسي فيرلاند ميندي (30 عاماً) أحد أبرز النجوم الذين عانوا من كثرة الإصابات مع نادي ريال مدريد الإسباني، لكنه لا يزال يُثبت قيمته الفنية عند عودته إلى الملاعب، حيث لم يستطع أحد مراوغته خلال خوضه 21 مباراة رسمية مع الفريق الملكي في الليغا وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الجمعة، أن ميندي عانى من مشاكل بدنية كبيرة، جعلته يغيب عن الملاعب في الموسم الجاري، لكنه عاد إلى الظهور مرة أخرى في المواجهة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ولعب مدة 45 دقيقة، جعلت الجماهير تعلم كيف يقدم الظهير الأيسر أدواره، لأنه كشف العيوب التي يعاني منها زميله ألفارو كاريراس.

وتابعت أن ميندي لعب مباراة إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ وهو غير لائق بدنياً بشكل كبير، لكن النجم الفرنسي استطاع التفوق على مواطنه مايكل أوليز الذي يُعد أحد أخطر الأجنحة في القارة الأوروبية، ولم يستطع نجم العملاق "البافاري" تجاوز منافسه نهائياً، بسبب أن الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد أغلق منطقته بشكل مميز.

وأردفت أن ميندي يُعد أحد أبرز النجوم الذين قدموا الأداء الرائع ضد بايرن ميونخ، رغم مرارة الهزيمة والإقصاء من دوري أبطال أوروبا، إلا أنه استطاع إعادة الذكريات إلى جماهير ريال مدريد التي تبحث عن رؤيته يلعب باستمرار، ويبتعد عن مسلسل الإصابات الذي لحقه خلال الموسمين الماضيين، وجعله يغيب عن الكثير من المواجهات المهمة.

وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بالإشارة إلى أن ميندي لفت أنظار إدارة نادي ريال مدريد التي كانت تستعد للاستغناء عن خدماته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وسيُعمل مع النجم الفرنسي من أجل استعادة لياقته البدنية، وسيكون بديله فران غارسيا، أحد أبرز المغادرين لقلعة سانتياغو برنابيو في "الميركاتو".