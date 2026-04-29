"ميناب 168".. إيران تختار اسم بعثتها لمونديال 2026

- أطلقت اللجنة الثقافية لكأس العالم 2026 في إيران اسم "ميناب 168" على بعثة المنتخب، تخليداً لذكرى الهجوم على مدرسة "الشجرة الطيبة" في ميناب، بهدف تعزيز الهوية الوطنية والترويج لها دولياً. - أكد حسن خاني، رئيس اللجنة الثقافية، على أهمية تسليط الضوء على جرائم الكيان الصهيوني وأميركا، مشيراً إلى دعم الشعب والمسؤولين للمنتخب الوطني في المونديال. - تعتبر كأس العالم فرصة استثنائية لإيران لاستغلال القدرات الرياضية في المجال الدعائي، خاصة في ظل الجدل حول مشاركتها بعد الحرب مع إسرائيل وأميركا.

قررت اللجنة الثقافية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في إيران تسمية بعثة المنتخب التي ستذهب لخوض المنافسات "ميناب 168"، وذلك في إشارة إلى الهجوم على مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات في مدينة ميناب، جنوبي إيران، الذي وقع في أول أيام الحرب الأميركية الإسرائيلية 28 فبراير/ شباط.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء الخميس بأنّ اجتماع اللجنة الثقافية لكأس العالم، برئاسة معاون الشؤون الثقافية وتطوير الرياضة للجميع، حسن خاني، أفضى إلى إطلاق اسم "ميناب 168" على بعثة الفريق الآسيوي الذي سيُشارك في المونديال حين ينطلق يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بهدف "التعريف بالثقافة والتاريخ والهوية الوطنية والترويج لها أمام المجتمع الدولي".

وقال خاني وفقاً للمصدر عينه حول السبب وراء هذه التسمية في المونديال: "إنّ مأساة تلامذة مدرسة ميناب جرح عميق، ويجب علينا حتماً تخليد ذكرى هؤلاء الشهداء وتسليط الضوء على جرائم الكيان الصهيوني وأميركا في الميادين الرياضية"، مضيفاً في الوقت عينه "الشعب والمسؤولون يقفون خلف المنتخب الوطني"، وذلك للدفاع عن إيران في "المستطيل الأخضر واستكمالاً لانتصارات إيران في ميادين الحرب والتفاوض" على حدّ تعبيره.

واعتبر حسن خاني أن كأس العالم فرصة استثنائية "لاستغلال القدرات، خاصة أن هذه الدورة تختلف تماماً عن سابقاتها"، مشيراً إلى أهمية الرياضة في المجال الدعائي ووصفها بـ"الكبيرة جداً"، قبل أن يختم "يجب أن يكون حضورنا في كأس العالم مقتدراً".

وكان قرار مشاركة إيران من عدمه في بطولة كأس العالم 2026 محطّ جدلٍ في الفترة الماضية بعد اندلاع الحرب بينها وبين إسرائيل وأميركا (تستضيف المونديال إلى جانب كندا والمكسيك في ملفٍ مشترك)، مع العلم أن المنتخب الآسيوي يلعب ضمن مجموعة تضمّ بلجيكا ونيوزيلندا ومصر.