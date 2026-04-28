ميليتاو المدافع "الزجاجي": 15 إصابة و835 يوماً من الغياب

- إيدير ميليتاو، المدافع البرازيلي لريال مدريد، يعاني من سلسلة إصابات متكررة منذ انضمامه في 2019، مما أدى إلى غيابه عن العديد من المباريات المهمة في البطولات المحلية والدولية. - بعد عودته مؤخراً، تعرض ميليتاو لإصابة جديدة في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليسرى، مما سيبعده عن الملاعب لمدة أربعة أشهر ويحرمه من المشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل. - خلال مسيرته مع ريال مدريد، غاب ميليتاو عن 153 مباراة بسبب 15 إصابة، مما أثار قلق الجهاز الطبي ودفعه للتحذير من تكرار الإصابات.

تحوّل النجم البرازيلي، إيدير ميليتاو (28 عاماً)، إلى ما يشبه "المدافع الزجاجي" مع نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما لازمته الإصابات التي تعرّض لها منذ انضمامه إلى الفريق الملكي في صيف عام 2019، ما حرمه من الظهور في العديد من المواجهات المهمة بجميع البطولات المحلية والقارية والدولية.

ورغم عودة إيدير ميليتاو إلى الملاعب منذ عدة أسابيع، تلقى ضربة قاسية جديدة، بعد تأكّد غيابه عن بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل، بحسب ما أعلنه ناديه ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، بسبب الانتكاسة التي عانى منها، عقب مُطالبته بالخروج من المواجهة ضد ديبورتيفو ألافيس في منافسات الليغا، ليتضح بعد الخضوع إلى الفحوصات الطبية معاناته من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليسرى، الأمر الذي جعل المدافع يتخذ قرار اللجوء إلى عملية جراحية، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وبعد العملية الجراحية، سيغيب ميليتاو عن الملاعب لمدة أربعة أشهر كاملة، ما يعني أن المدافع البرازيلي سيضيف رقماً جديداً في مسلسل الإصابات، التي عانى منها خلال مسيرته الاحترافية مع ريال مدريد الإسباني، بعدما غاب لمدة 835 يوماً عن خوض المواجهات، بسبب تعرّضه لـ15 إصابة، ليبتعد عن المشاركة في 153 مباراة بجميع البطولات المحلية والقارية والدولية.

وفي موسم 2020-2021، غاب ميليتاو عن اللعب مع نادي ريال مدريد لمدة 74 يوماً، لكنه عاد مرة أخرى في موسم 2021-2022، وتعرّض إلى إصابة خفيفة، جعلته بعيداً عن الملاعب لمدة خمسة أيام فقط، لكن المدة زادت خلال موسم 2022-2023، عندما ابتعد عن التشكيلة الأساسية للفريق الملكي لمدة 18 يوماً، الأمر الذي جعل الجهاز الطبي يدق ناقوس الخطر، ويطالب المدافع بضرورة الحذر من مسألة مسلسل الإصابات.

لكن الضربة الأشد جاءت في موسم 2023-2024، حين غاب ميليتاو عن الملاعب لمدة 232 يوماً، وعاد لمدة قصيرة للغاية في موسم 2024-2025، لأنه تعرّض إلى انتكاسة قوية، بسبب الإصابة الخطرة، التي تعرّض لها، وجعلته خارج التشكيلة الأساسية لمدة 253 يوماً، فيما عاش المدافع البرازيلي كابوساً هذا الموسم، عقب ابتعاده لمدة 247 يوماً، وعاد قبل أسابيع قليلة، ليلاحق شبح الإصابات مرة أخرى.