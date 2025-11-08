ميلووكي باكس يجرّد شيكاغو بولز من صدارة السلة الأميركية

- قاد يانيس أنتيتوكونمبو فريق ميلووكي باكس للفوز على شيكاغو بولز (126-110) بتسجيله 41 نقطة، مما أوقف سلسلة هزائم الفريق وأبرز أداءه المميز في الربع الأخير. - في مباراة أخرى، تألق فيكتور ويمبانياما مع سان أنتونيو سبيرز ضد هيوستن روكتس، مسجلاً 22 نقطة، مما ساهم في فوز فريقه (121-110) بعد عودته القوية في الشوط الثاني. - شهدت البطولة المستحدثة داخل الموسم توزيع الفرق على ست مجموعات، حيث تتأهل ثمانية أندية إلى ربع النهائي في ديسمبر، مع إقامة النهائي في لاس فيغاس.

حقق فريق ميلووكي باكس فوزاً كبيراً على متصدر المنطقة الشرقية في بطولة دوري السلة الأميركية شيكاغو بولز، فجر اليوم السبت، في مواجهة قدّم فيها النجم اليوناني، يانيس أنتيتوكونمبو، المتوج مرتين بجائزة أفضل لاعب في الدوري، مستوى أكثر من رائع على أرض الملعب وساهم في صناعة هذا الفوز المهم. وتفوق فريق ميلووكي باكس على منافسه شيكاغو بولز (126-110)، فجر السبت، بفضل الظهور المميز لنجمه أنتيتوكونمبو، بتسجيله 41 نقطة منها 19 في الربع الأخير، مع 15 متابعة و9 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة، بالإضافة إلى صدتين (بلوك شوت)، ليقود بذلك اللاعب فريقه إلى حسم اللقاء أمام ضيفه.

وأوقف هذا الأداء القوي الجديد للنجم اليوناني، الذي دخل المباراة بمعدل تسجيل بلغ 32.3 نقطة في المباراة الواحدة، سلسلة من هزيمتين لميلووكي، في وقت تصدّر الليتواني ماتاس بوزيليس قائمة مسجلي بولز بـ20 نقطة، فيما سجل الأسترالي جوش غيدي، الذي حقق "تريبل دابل" في آخر مباراتين، 16 نقطة وسبع متابعات و14 تمريرة حاسمة، لكن بولز فقد صدارة المنطقة الشرقية لصالح ديترويت بيستونز، الذي تغلب على بروكلين نتس 125-107، محققاً فوزه الخامس توالياً بفضل 34 نقطة من كايد كانينغهام.

Every dunk from Giannis' BIG night... from inside Fiserv Forum 🔥 https://t.co/ugGsmTYhw5 pic.twitter.com/nsekmSiynl — NBA (@NBA) November 8, 2025

وشهد فجر السبت الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في البطولة المستحدثة داخل الموسم، والتي تُقام بنسختها الثالثة هذا العام، ووزّعت الفرق الثلاثون على ست مجموعات تضم كل منها خمسة، لخوض مباريات بنظام الدوري، تُحتسب أيضاً ضمن نتائج الموسم المنتظم، وستتأهل ثمانية أندية إلى الدور ربع النهائي في 9 و10 ديسمبر/ كانون الأول، على أن يُقام الدور نصف النهائي في لاس فيغاس يوم 13 ديسمبر، والمباراة النهائية في 16 من الشهر نفسه.

وفي مباراة ثانية قاد الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريقه سان أنتونيو سبيرز إلى تحقيق فوز ثمين على ضيفه هيوستن روكتس بقيادة كيفن دورانت (121-110)، وسجل هاريسون بارنز 24 نقطة، بينما أضاف كل من العملاق ويمبانياما وجوليان شامبيني 22 نقطة لسان أنتونيو، إذ نجح ويمبانياما في العودة بقوة بعد أن اقتصر رصيده على أربع نقاط فقط في الشوط الأول، في وقت سجل التركي ألبيرين شينغون 25 نقطة مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فيما أضاف دورانت، المتوج بلقب الدوري مرتين، 24 نقطة لهيوستن، الذي بدأ المباراة بقوة وتقدم بفارق وصل إلى 11 نقطة في الشوط الأول.