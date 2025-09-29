- صعد نادي ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على نابولي 2-1، بفضل أهداف ألكسيس سايليمايكرس وكريستيان بوليسيتش، مما رفع رصيده إلى 12 نقطة، متساويًا مع روما في المركز الأول. - أوقف ميلان سلسلة انتصارات نابولي التي استمرت 16 مباراة، مؤكدًا عودته القوية في المنافسة على اللقب بعد بداية متعثرة، بينما لم تحقق صفقات نابولي الجديدة التأثير المطلوب. - تفوق مدرب ميلان، ماسيمو أليغري، تكتيكيًا على أنطونيو كونتي، حيث أدار المباراة بذكاء رغم النقص العددي، مما أشعل الصراع على الصدارة مع يوفنتوس وإنتر ميلان.

صعد نادي ميلان إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بانتصاره المثير على نابولي حامل اللقب، على ملعب سان سيرو، بنتيجة (2ـ1)، مساء الأحد، في قمة الأسبوع الخامس من "الكالتشيو"، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويلتحق بمنافسه، وكذلك نادي روما في المركز الأول، وسجل البلجيكي ألكسيس سايليمايكرس والأميركي بوليسيتش هدفي "الروسونيري" في الشوط الأول، بينما أحرز البلجيكي كيفن دي بروين هدف نابولي في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

"هذه المواعيد فاتنة.. يحب أن يتقدم لها الجميع مبكراً" 💥



ميلان يتقدم في القمة الكُبرى بهدف من توقيع ساليميكرز ⚽️



تابعوا الدوري الإيطالي عبر تطبيق (STARZPLAY) 🌟#ميلان_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/O2YQ6gsEOU — ADSportsTV (@ADSportsTV) September 28, 2025

وأوقف ميلان نجاحات نابولي في الدوري الإيطالي، إذ إن نادي الجنوب الإيطالي لم ينهزم في آخر 16 مباراة توالياً بـ "الكالتشيو"، ولكن إصرار "الروسونيري" كان حاسماً، إذ خطف رفاق الكرواتي لوكا مودريتش انتصاراً هو الرابع توالياً في "السيريا آ" بعد البداية المتعثرة، مؤكدين العودة القوية في سباق المنافسة على التتويج، بعد عرض مميز، في أول اختبار قوي للفريق في الدوري، بما أنه لا يشارك في المسابقات الأوروبية، بينما أثبت نابولي بقيادة النجم البلجيكي، كيفين دي بروين، أن الصفقات التي قام بها لم تعطِ الفريق الدفع المنشود، بعدما خسر أول لقاء قوي في الدوري، مثلما انهزم في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ولم ينتصر إلا على أندية ضعيفة في الدوري المحلي، وتعاني في أسفل الترتيب.

كما كسب مدرب ميلان، ماسيمو أليغري، المتوج بالدوري المحلي في ست مناسبات سابقة، الصراع التكتيكي مع منافسه أنطونيو كونتي، المتوج بدوره في خمس مناسبات بالدوري الإيطالي، ذلك أن ميلان كان أفضل على جميع المستويات، واقترب من إضافة أهداف أخرى، ليحصد نقاطاً أشعلت الصراع على الصدارة، بحكم التقارب بين الأندية في أعلى الترتيب، خاصة أن يوفنتوس يوجد على بُعد نقطة واحدة وإنتر ميلان على بُعد نقطتين، وقد أحسن أليغري التعامل مع الشوط الثاني أساساً، نظراً لأن فريقه خاص قرابة 40 دقيقة في ظل نقص عددي، ولكنه نجح في إعادة تشكيل المنظومة الدفاعية، وسط تألق متجدد من مودريتش، الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته.