ميلان يُشعل الميركاتو الصيفي بعد صدمة الأبطال

ميلانو

لياو في ملعب سان سيرو في 24 مايو 2026 (إيمج فوتو/Getty)
لياو في ملعب سان سيرو، في 24 مايو 2026 (إيمج فوتو/Getty)
سيُشعل نادي ميلان الإيطالي، الميركاتو الصيفي عبر سلسلة من القرارات والصفقات المنتظرة لإعادة بناء الفريق وذلك بعد الصدمة الكبيرة التي عاشها على إثر فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فقد واجه الفريق انتقادات قوية عقب الخسارة أمام كاليري على ميدانه وفوّت على نفسه فرصة العودة إلى المسابقة الأوروبية التي فاز بلقبها في سبع مناسبات سابقة، ويعتبر الفشل في التأهل ضربة رياضية ومالية لن يكون من السهل التعافي منها، ولهذا السبب سارع مالك النادي باتخاذ قرارات عديدة يوم الاثنين، خاصة وأنه كان هدفاً لانتقادات الجماهير التي ردّدت أهازيج تطالبه بالرحيل.

وبعد إقالة المدرب ماسيمو أليغري، فإنّ ميلان دخل مرحلة جديدة في مسيرته، بحثاً عن مدرب جديد كما تؤكد تقارير عديدة أن النادي بات منفتحاً على الموافقة على بيع عدد من نجوم الفريق يتقدمهم الحارس الفرنسي مايك مانيان ومواطنه أدريان رابيو إضافة إلى البرتغالي رافايال لياو. وترغب إدارة النادي في التخلص من أصحاب الرواتب المرتفعة باعتبار أنّ عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا يؤثر في توازن النادي مالياً.

أليغري خلال مباراة الخسارة أمام كالياري، 24 مايو 2026 (بييرو كروشاتي/فرانس برس)
ثورة في ميلان بعد فشل التأهل لأبطال أوروبا: إقالات على رأسها أليغري

كما تشمل عملية التخلص من اللاعبين أسماء أخرى فشلت في تقديم الإضافة خلال الموسم الحالي، مثل الأميركي كرستيان بولسيتس والمكسيكي سانتياغو خيمينيز، ويُسيطر الغموض على الصفقات التي ينوي النادي القيام بها، وهي مرتبطة أساساً بالمدرب الجديد الذي سيضبط قائمة اللاعبين الذين سينضمون إلى الفريق حسب مشروعه الرياضي. وقد جرى تداول الكثير من الأسماء قبل نهاية الموسم ولكن الوضع الآن اختلف كلياً بما أنّ الغياب عن أبطال أوروبا لا يحفز الكثير من اللاعبين على الانضمام إلى النادي وخاصة نجوم الصف الأول.

