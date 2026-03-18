ميلان يُراجع موقفه من لياو ويفتح باب الرحيل أمامه

أصبح نادي ميلان الإيطالي، منفتحاً على رحيل نجم هجومه الأول، البرتغالي رافيال لياو (26 عاماً)، بعد الأزمة التي تسبب فيها في الساعات الماضية داخل النادي. ورغم أن اللاعب يملك بنداً تسريحياً في عقده يقارب 170 مليون يورو، فإن ميلان مستعد لتخفيض شروطه المالية، وسيقبل بعرض قيمته 80 مليون يورو، وفق ما أكدته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان رصد بديل لياو، حيث تفكر إدارة النادي في التعاقد مع النرويجي أنطونيو نوسا (20 عاماً)، لاعب فريق لايبزيغ الألماني، الذي بات خياراً أساسياً في تصورات إدارة النادي لدعم الهجوم في الموسم المقبل، خصوصاً أن الفريق بات قريباً من ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد غيابه هذا الموسم عن المسابقات الأوروبية، وسيحاول دعم صفوفه بأسماء جديدة تصنع الفارق.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن لياو قد يرحل إلى الدوري الإنكليزي، خصوصاً أنه كان خلال فترة سابقة محلّ اهتمام نادي تشلسي. وتركز الفرق الإنكليزية في المواسم الأخيرة على صفقات من الكالتشيو، بما أن الفرق الإيطالية تعاني أزمات مالية. كذلك قد يكون الدوري السعودي وجهة محتملة بالنسبة إلى هذا اللاعب، بما أن المبلغ الذي يريد ميلان الحصول عليه، يعتبر مرتفعاً، وبالتالي فإن عدداً قليلاً من الأندية يُمكنها دفعه. كذلك، إن تراجع مستوى المهاجم البرتغالي، قد يُصعب المهمة.

وكان لياو قد دخل في خلاف حاد مع مدربه، ماسيمو أليغري، مساء الأحد، في المباراة أمام لاتسيو. وغضب لياو بسبب استبداله، كذلك دخل في خلاف مع زميله في الفريق، الأميركي كرستيان بولسيتش، وحسب مصادر الصحيفة الإيطالية، فقد تواصل الخلاف داخل حجرة الملابس، بما أن البرتغالي لام زميله على عدم تمرير الكرة إليه في بعض المناسبات.