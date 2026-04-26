ميلان يواجه يوفنتوس في قمة الكالتشيو... العين على أبطال أوروبا

تتجه أنظار جماهير الرياضة، اليوم الأحد، إلى قمة منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي ستجمع بين نادي ميلان وغريمه يوفنتوس، على ملعب سان سيرو، في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت القدس المحتلة.

ويدرك ميلان أهمية المواجهة ضد غريمه يوفنتوس، الذي يطمح إلى تحقيق الانتصار، وخطف النقاط الثلاث، من أجل تعزيز آماله في حسم البطاقة المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بالإضافة إلى صعوده إلى الأعلى في مراكز جدول ترتيب "الكالتشيو"، الذي يبدو إنتر ميلان قريباً للغاية من حصد اللقب. وكانت المواجهة بين ميلان وغريمه يوفنتوس بمثابة مباراة مباشرة على التتويج بلقب الدوري الإيطالي، لكن خلال السنوات الماضية، أصبح الثنائي يُعاني كثيراً في الكالتشيو، مع سيطرة إنتر ميلان ونابولي على المركزَين الأول والثاني بجدول ترتيب الكالتشيو، الأمر الذي يجعل اللقاء، اليوم الأحد، من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

واستطاع ميلان تحقيق أكبر انتصار على يوفنتوس في تاريخ المواجهات بينهما، بثمانية أهداف مقابل هدف، في اللقاء، الذي أقيم بينهما في 14 يناير/كانون الثاني عام 1912، لكن أقسى هزيمة تجرعها فريق السيدة العجوز في منافسات الدوري الإيطالي، كانت بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف في تورينو عام 1950. وأما أكبر انتصار ليوفنتوس ضد ميلان، فكان خلال موسم 1996-1997، عندما استعرض نجوم السيدة العجوز مهاراتهم الفنية في ملعب سان سيرو، واستطاعوا خطف الانتصار بستة أهداف مقابل هدف، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام العالمية تتحدث حينها عن هذه المباراة.

ويملك مدرب ميلان، ماسيميليانو أليغري، تشكيلة كاملة من النجوم، يتقدمهم الثنائي كريستيان بوليسيتش ورافائيل لياو، بعدما تمكنا من إحراز 17 هدفاً في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في النجم الأميركي، الذي فشل في تسجيل أي هدف خلال 15 مباراة في الكالتشيو، وتحديداً منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي. لكن ميلان يعتمد على خبرة نجمه الفرنسي، أدريان رابيو، الذي استطاع خطف الأنظار إليه بقوة في الموسم الحالي، بفضل الأداء الكبير الذي قدمه، لكنه يواجه فريقه السابق يوفنتوس، الذي خاض معه 157 مواجهة، إلا أنه يريد إهداء الروسونيري النقاط الثلاث المهمة، رغم أن فريق السيدة العجوز، استطاع تجهيز كل لاعبيه لهذه القمة، التي لن يغيب عنها سوى خوان كابال وأركاديوش ميليك.

وفي حالة فوز نادي ميلان في المواجهة سيقترب أكثر من حسم المركز الثالث في الترتيب، في وقت أن فوز نادي يوفنتوس سيعني التعادل بعدد النقاط عند 66، وتثبيت الأقدام بقوة من أجل التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. ويبرز فارق فني واضح بين الفريقَين، وهو أن يوفنتوس يملك خط هجوم قوي سجل 57 هدفاً مقابل 48 هدفاً لنادي ميلان، وهو ما يجعل نادي البيانكونيري أقوى لناحية صناعة الخطورة وتسجيل الأهداف في المواجهة. ويبرز التركي، كينان يلديز، كأبرز هداف مع يوفنتوس برصيد عشرة أهداف، في حين أن أبرز هداف لميلان هو رافاييل لياو برصيد تسعة أهداف.