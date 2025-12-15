ميلان يواجه أزمة مع حارسه: مطالب مينيان التعجيزية للتجديد

- يواجه نادي ميلان أزمة مع حارسه مايك مينيان، الذي يطالب براتب ثمانية ملايين يورو سنوياً، مما يضع الإدارة في موقف صعب، خاصة بعد تجربة رحيل دوناروما. - يسعى ميلان لإقناع مينيان بالبقاء عبر عروض مغرية، لكن الحارس يطلب ضمانات إضافية تشمل الجهاز التدريبي والحماية من الانتقال القسري، مما يعقد المفاوضات. - تتابع أندية كبرى مثل بايرن ميونخ وتشلسي الوضع، مما يزيد الضغط على ميلان لاتخاذ قرار سريع للحفاظ على استقرار الفريق قبل الموسم الحاسم.

يواجه نادي ميلان أزمة حقيقية مع حارسه الأساسي مايك مينيان (30 عاماً)، الذي وضع مطالب تعجيزية للتجديد، ما يضع الإدارة أمام اختبار صعب قبل موسم الانتقالات القادم، فالحارس الفرنسي الذي أثبت جدارته في السنوات الأخيرة داخل نادي "الروسونيري"، أصبح هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ما يزيد من صعوبة الاحتفاظ به في سان سيرو.

وعرض ميلان رفع راتب مينيان إلى خمسة ملايين يورو صافية سنوياً، مع مكافآت إضافية على الأداء، إلا أن الحارس الفرنسي طلب مبلغاً أكبر يصل إلى ثمانية ملايين يورو صافية، ليصبح واحداً من أعلى حراس المرمى أجراً في العالم. وأكدت الصحف الإيطالية أن هذا الطلب يُعد تعجيزياً ويضع الإدارة في موقف حساس، خاصة بعد تجربة رحيل دوناروما، الذي ترك النادي متأثراً مالياً وفنياً.

وتابع ميلان محاولاته لإقناع مينيان بالبقاء من خلال تقديم شروط مغرية من حيث مدة العقد والمكافآت، لكن المحيطين بالحارس يرون أن العروض الحالية لا تعكس مكانته لاعباً رئيسياً في الفريق. ووفقاً لتقرير موقع فوت ميركاتو الفرنسي، المنشور الأحد، فإن مينيان يريد ضمانات إضافية تشمل تحديد الجهاز التدريبي والطبي الخاص به، بالإضافة إلى الحماية من أي انتقال قسري، ما يزيد من تعقيد المفاوضات ويضع النادي في حيرة.

وأشارت التقارير أيضاً إلى أن أندية مثل بايرن ميونخ وتشلسي تتابع الوضع عن كثب، ومستعدة لتقديم عروض مالية أكبر لاستقطاب مينيان في الصيف المقبل. واستغل الحارس وضعه لاعباً حراً مستقبلياً للضغط على الإدارة، مع العلم أن ميلان لن يضطر لدفع أي تعويض مالي في حال رحيله، ما يجعل مطالب مينيان التعجيزية فرصة للضغط على النادي لتحقيق أكبر مكاسب مالية.

وحذّر خبراء الكرة الإيطالية من أن استمرار المفاوضات على هذا النحو قد يؤثر على استقرار الفريق، خاصة أن الموسم المقبل سيكون حاسماً لميلان على الصعيد المحلي والأوروبي. وأكدوا أن إدارة النادي يجب أن تتخذ قراراً واضحاً بسرعة، سواء بتلبية جزء من مطالب الحارس أو البحث عن بدائل قوية قبل انتهاء الموسم.

وتختتم الأزمة بصورة معقدة، إذ يفرض مينيان على ميلان اختبارات مالية وفنية لم يسبق لها مثيل، ويجعل النادي أمام تحدٍ مزدوج هو الحفاظ على حارس مرمى عالمي المستوى، أو المخاطرة بخسارته لصالح أندية كبرى. في الوقت ذاته، يبقى مشجعو "الروسونيري" على أهبة الاستعداد لمعرفة مصير نجمهم الفرنسي، والذي بات اسماً يفرض نفسه بقوة في سوق الانتقالات الأوروبية.